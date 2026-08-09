聽新聞
0:00 / 0:00
鴻海、華碩、和碩 法說聚焦
鴻海（2317）、和碩（4938）、華碩（2357）及臻鼎-KY（4958）等AI伺服器供應鏈法說會將於本周登場，市場關注鴻海AI伺服器機櫃與iPhone業務展望，隨著AI伺服器出貨放量，加上蘋果新款iPhone在9月發表助攻下，鴻海單月營收未來有機會叩關兆元。
鴻海將在12日舉行法說會，並公布第2季財報，由於該公司第2季營收為2.51兆元，創同期新高，季增18.02%，年增39.83%，法人預期，鴻海第2季可望繳出不錯獲利。
臻鼎訂11日召開法說會，外界關注成長動能。對於下半年，臻鼎先前指出，在消費性電子新品傳統旺季與AI高階應用需求雙軌並進下，將推動公司營運表現持續升溫。
華碩、和碩皆將於12日舉行法說會，法人關注，兩家公司AI伺服器業務進展。華碩PC業務在上半年受惠提前拉貨潮後，下半年是否能維持出貨動能，為業界關注重點。華碩預期，隨著公司第1季AI伺服器業務已實現翻倍成長，加上對訂單能見度持續提升，故此，上修伺服器業務全年展望。
和碩今年6月營收912.96億元，月減4.9%、年增15.9%；展望後市，隨蘋果新款iPhone於9月上市，法人預估，在新品加持下，和碩第3季營收將優於第2季。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Galaxy Z Fold8 Ultra開箱！摺痕退散、多工效能 同時爽玩Pokemon GO、Pikmin Bloom
📢Sony 1000X THE COLLEXION耳機開箱！工地實測降噪效果 空間音訊秒置身電影院
📢電商平台買「全新庫存機」踩雷！電池循環44次還帶維修紀錄 網揭無良賣家手法
📢 Apple Pay、信用卡搭北捷「只扣1元」是沒刷到嗎？官方曝扣款規則秒懂
📢國家級「行動斷網」演習完整指引！NCC揭3重點：勿用手機處理重要工作
📢 LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。