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鴻海、華碩、和碩 法說聚焦

經濟日報／ 記者尹慧中吳凱中蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）、和碩（4938）、華碩（2357）及臻鼎-KY（4958）等AI伺服器供應鏈法說會將於本周登場，市場關注鴻海AI伺服器機櫃與iPhone業務展望，隨著AI伺服器出貨放量，加上蘋果新款iPhone在9月發表助攻下，鴻海單月營收未來有機會叩關兆元。

鴻海將在12日舉行法說會，並公布第2季財報，由於該公司第2季營收為2.51兆元，創同期新高，季增18.02%，年增39.83%，法人預期，鴻海第2季可望繳出不錯獲利。

臻鼎訂11日召開法說會，外界關注成長動能。對於下半年，臻鼎先前指出，在消費性電子新品傳統旺季與AI高階應用需求雙軌並進下，將推動公司營運表現持續升溫。

華碩、和碩皆將於12日舉行法說會，法人關注，兩家公司AI伺服器業務進展。華碩PC業務在上半年受惠提前拉貨潮後，下半年是否能維持出貨動能，為業界關注重點。華碩預期，隨著公司第1季AI伺服器業務已實現翻倍成長，加上對訂單能見度持續提升，故此，上修伺服器業務全年展望。

和碩今年6月營收912.96億元，月減4.9%、年增15.9%；展望後市，隨蘋果新款iPhone於9月上市，法人預估，在新品加持下，和碩第3季營收將優於第2季。

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