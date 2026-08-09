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PCB產業K型化 帶來新機會
AI商機機會、挑戰並存，業界觀察，PCB產業正「K型化」發展，產能向AI產品集中，非AI應用則更弱。
台灣電路板協會（TPCA）近期成立永續暨風險治理委員會，該委員會指出，AI正處於快速成長期、硬體層面供不應求，榮景同時重塑電子供應鏈資源配置，算力需求帶動高階PCB、設備與材料全面成長，使產能向AI產品集中，非AI產品需求疲弱，產業發展呈現K型化。
委員會提醒，企業在掌握AI商機之餘，仍須評估產品組合與客戶集中度，預先思考需求降溫時可能引發的折舊與財務壓力，應趁景氣好時強化財務韌性與投資紀律。
另外，AI不僅改變產業結構，也為企業帶來新的治理挑戰。員工日常使用生成式AI工具若缺乏明確規範，恐將敏感資訊上傳至外部模型，造成營業機密外洩；企業應訂定明確AI使用準則，並透過教育訓練與稽核機制確保落實。
外部威脅層面，企業亦須關注「先竊取、後解密」等新型攻擊手法，及早盤點未來量子運算對現行加密技術的衝擊。委員會強調，AI導入不能只看效率提升，更須同步建立資料治理與資安防護等配套機制，避免新工具成為新的營運弱點。
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