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PCB族群布局東南亞 供應鏈添韌性
PCB族群積極布局東南亞，台灣電路板協會（TPCA）表示，蒐集東南亞PCB產業投資、產能與供應鏈變化資訊，參與東南亞國際展會與交流論壇，將持續深化與東南亞市場鏈結。
TPCA觀察，全球AI基建投資成為推動東南亞PCB產業轉型升級火車頭，東南亞逐步從電子製造腹地，轉向高階伺服器、AI基礎建設與半導體供應鏈的重要節點。
面對全球供應鏈重組與AI算力需求擴張，該機構分析，台灣PCB產業除深耕本土高階製造、研發與關鍵供應鏈協作，也需審慎布局東南亞市場的戰略外延。
儘管東南亞已躍升為全球PCB產能配置重要區域，但高階產品量產與落地，仍高度仰賴技術管理、關鍵材料設備配套、人才培育及客戶認證。
對台灣PCB產業而言，勝出關鍵不再只是單純海外產能擴張，更在於如何透過「台灣研發、海外製造」雙軸資源配置，提升全球交付能力與供應鏈韌性。
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