「百年一遇的暴漲」記憶體價格指數級成長 蘋果也喊不得不漲價

蘋果9月新品發布倒數計時，日前市場關注蘋果供應鏈調度應對記憶體吃緊與成本上升對其採購的干擾。蘋果執行長庫克日前已在投資人會議坦言，不得不漲價。之所以漲價，是因為記憶體價格正經歷如百年一遇洪水的暴漲，意即呈指數級成長。這就是蘋果不得不漲價的原因。

展望未來，庫克直言，預期物料清單 (BOM) 中某些非記憶體組件的成本會降低。展望九月之後預計記憶體市場價格將持續上漲，這可能會對我們的業務產生越來越大的影響，我們正在持續評估這種情況。

就供應來源而言，庫克直言，DRAM 市場主要有三家供應商。顯然，如果供應商更多，將有利於蘋果，不僅能改善供應，或許還能降低價格。目前價格方面尚不明朗，但供應方面可能會有所改善。我們正在評估所有方案。

在定價方面，庫克也直言，不得不漲價。之所以漲價，是因為記憶體價格正經歷百年一遇的暴漲，呈指數級成長。這就是我們提價的原因。至於如何看待價格，會綜合考慮銷售、收入和利潤率，然後根據實際情況做出商業判斷。這並非一個能得出特定結果的數學公式，也不是只關注某一方面。會綜合考慮這三個方面，並著眼於長遠發展，而不是只關注短期利益。

投資人關注蘋果上季毛利率下降，蘋果財務長帕雷克說，匯率波動是一個因素，但真正的主要因素還是記憶體成本的衝擊。正如庫克之前在我們討論記憶體成本動態時所提到的，不過毛利率也有一些部分抵銷如低價庫存成本和收益、非記憶體組件成本的降低以及一些有利的產品組合。

此外談到先進製程晶片吃緊，庫克則說，是需求預測問題，需求遠超過預測，如 iPhone和Mac上季銷售表現都遠遠超乎預期，但蘋果原本就抱持著很高的期望，所以並非預期過低。iPhone的年成長率為22%，Mac的年成長率為29%，而且iPhone今年迄今的年成長率也達到了22%，這些都是非常驚人的數字。供應鏈的彈性確實不如以往。蘋果一直提前應對，但這種做法終究是有極限的。