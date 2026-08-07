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金寶董事長許介立：永續非成本、是企業下階段成長的關鍵

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

面對全球淨零轉型與AI浪潮帶動產業變革，製造業的競爭規則正快速改變。金寶（2312）集團董事長許介立7日出席「2026台新新光淨零高峰論壇」表示，企業過去比的是成本、品質與交期，如今更需要同步具備效率、低碳、治理、韌性及供應鏈協作等能力，「永續不是額外增加的成本，而是疊加在既有競爭力上的新價值，也是企業下一階段成長的關鍵」。

許介立指出，金寶集團近年推動「新製造」，並非追求規模持續擴張，而是整合集團旗下金寶電子、泰金寶及康舒多年累積的全球製造經驗在研發設計、全球製造、智慧工廠、能源效率、低碳技術、治理及供應鏈管理等核心能力，從單一產品供應者，轉型為提供系統化解決方案的策略夥伴，協助客戶提升產業競爭力。

許介立表示，金寶集團以智慧製造、能源效率、治理升級及供應鏈協作四大核心引擎推動新製造。智慧製造透過AI、自動化及數據管理，降低浪費、提升品質與決策效率，「AI與關燈工廠的目的不是取代人，而是消滅浪費」。面對AI應用快速推升資料中心用電需求，能源效率也已從成本管理提升為企業的重要戰略能力。集團旗下康舒科技更是持續發展高效率電源、能源轉換及能源管理技術，協助客戶兼顧AI算力需求與節能減碳效益。

在治理與供應鏈方面，許介立提到，品質、資訊安全、法遵、人權、風險管理及永續揭露，是企業建立市場信任的重要基礎；而供應鏈協作則是企業邁向低碳轉型不可或缺的一環，唯有攜手客戶、供應商及產業夥伴共同提升透明度與韌性，才能創造長期價值。

許介立並分享，金寶集團目前已建立橫跨台灣、中國大陸、東南亞及美洲的26個製造基地，年度綠電採購量超過4,000萬度，每年減碳超過2萬公噸二氧化碳當量，展現新製造轉型的具體成果。

最後，許介立強調，金寶集團將持續以「智慧製造×能源效率×治理升級×供應鏈協作」的新製造公式，攜手客戶與供應鏈夥伴打造兼具效率、低碳、信任與韌性的產業生態系，共同定義全球新製造的下一階段競爭力。

金寶 永續 董事長

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