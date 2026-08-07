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佳能：日系與美系人形機器人視覺模組 下半年出貨

中央社／ 台北7日電

光學廠佳能企業今年上半年稅後淨利新台幣5.11億元，較去年同期成長151.7%，每股盈餘達1.55元。佳能表示，日系及美系人形機器人視覺模組將於下半年開始出貨，無人機光學模組出貨也呈上升趨勢。

佳能今天表示，受惠於產品組合優化、高附加價值產品出貨增加，以及人工智慧（AI）影像應用需求持續升溫，第2季及上半年獲利同步大幅成長，累計上半年合併營收達57.92億元，較去年同期成長51%。

佳能指出，上半年稅後淨利5.11億元，較去年同期2.03億元，成長151.7%，每股盈餘（EPS）達1.55元，較去年同期0.63元成長146%，展現營運體質改善與策略轉型成果。

佳能表示，近期深化AI策略合作，轉投資佳捷智能，將結合鑫蘊林科在AI視覺辨識、生成式AI及城市級AI監控平台的技術能力，並透過輝達（NVIDIA）AI生態系與Metropolis平台建立的高效能AI推論架構，可望形成高階光學影像、AI視覺分析、邊緣運算及城市管理平台等一站式智慧城市解決方案，有助提升大型政府標案與企業專案競爭力，也將提高產品附加價值。

佳能指出，從智慧城市到智慧工廠，再延伸至人形機器人及服務型機器人，AI視覺將是未來數兆美元市場的重要核心技術。佳能除持續布局AI智慧城市外，也透過集團投資策略，關注Mantis Robotics、AgilityRobotics及日系人形機器人等機器人新創發展趨勢，未來結合集團在光學、AI演算法、視覺感測及智慧製造資源，可望掌握下一波AI機器人產業成長契機。

展望下半年，佳能表示，隨著全球AI運算需求持續提升、智慧城市建設加速推進，以及機器人產業邁入商業化階段，將持續受惠於AI影像應用滲透率提升、高階產品比重增加及策略合作效益逐步發酵，為未來營運與獲利帶來新的成長動能。

佳能 人形機器人 機器人

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