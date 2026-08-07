京鼎董事會通過泰國二期投資 持續強化全球製造布局

半導體設備製造商京鼎精密今（7）日董事會決議通過泰國二期投資計畫，預計投資2.34億美元，投入擴建泰國羅永（Rayong）及春武里（Chonburi）兩廠區，以因應客戶需求及全球半導體設備市場的成長，進一步強化集團全球布局。

隨著人工智慧（AI）持續帶動先進製程、高階記憶體及先進封裝投資，半導體設備市場正進入新一波超級循環。為持續鞏固在半導體設備供應鏈中的競爭力，京鼎泰國廠一期已於2025年1月完成羅永廠建置，同年11月春武里廠亦正式啟用投產，兩廠區產能皆按照計畫順利推進，大幅提升主要客戶對京鼎的信心，加深緊密合作意願。

本次泰國廠二期資金將分期於2026至2028年投入運用，除擴充海外生產量能、提升交付能力外，亦將串聯台灣、泰國、美國及中國等生產基地，支援客戶新產品導入及量產需求，建構更具韌性且穩健的製造網絡，持續提升全球製造與服務能力，為下一階段成長奠定基礎。

京鼎今日也結算7月合併營收21.62億元，月減12.01%、年增30.07%，為單月歷史次高；累計今年1-7月合併營收為140.23億元，年增19.5%，持續展現穩健成長動能。