敦泰天鈺下半年展望正向 致新爭取更多晶圓產能

IC設計廠敦泰和天鈺對於下半年營運展望正向，敦泰預期，下半年營運表現可望優於上半年；天鈺則期待今年業績能夠一季比一季好。致新指出，目前供應鏈交期拉長，取得更多晶圓產能是營運要務。

面板驅動IC廠敦泰、天鈺和致新今天召開線上法人說明會，說明第2季營運結果與未來展望。敦泰第2季營收新台幣27.55億元，季增加11.4%；營業淨損1.64億元，不過在業外收益挹注下，稅後淨利1.31億元，每股純益0.62元。

敦泰董事長胡正大表示，記憶體價格高漲對客戶影響非常大，不過，各家客戶在過去6至9個月找到應對方法，包括改變產品組合，減少低階產品，增加高階產品，或減少使用記憶體，加大力道開發對記憶體需求較少的產品，目前已發揮一些作用。

胡正大說，根據下游手機、平板電腦和個人電腦製造商客戶提出的需求量預估，預期下半年業績可望比上半年好。

天鈺第2季營收53.86億元，季增19.65%；毛利率26.87%，歸屬母公司淨利3.84億元，季增71.25%，每股純益3.21元。天鈺表示，手機相關晶片產品是主要成長動能。

天鈺累計上半年營收98.87億元，年增1.53%；隨著毛利率滑落至27.29%，加上費用增加，歸屬母公司淨利6.08億元，年減14.55%，每股純益5.07元。

天鈺自結7月營收19.67億元，創下3年來新高。天鈺董事長林永杰說，因記憶體價格漲太凶，使得終端市場需求不振，不過，仍期待今年營運表現能夠一季比一季好。

林永杰表示，今年初開始，晶圓代工廠每季對客戶漲價，成本上升不少，希望能將增加的成本轉嫁給客戶。

至於尋求併購與策略聯盟情況，林永杰說，天鈺一直在這方面努力，不管國內或國外，有些半導體廠估值回歸合理，若有機會，天鈺會較積極辦理。

致新第2季營收22.38億元，毛利率維持在40%，歸屬母公司淨利3.86億元，每股純益4.51元；累計上半年營收43.49億元，毛利率40%，歸屬母公司淨利7.82億元，每股純益9.13元。致新表示，第2季面板業績增加，電腦和電視業績下滑。

致新董事長吳錦川說，當前供給吃緊，供應鏈交期拉長，取得更多晶圓是營運要務；第2季開始與客戶進行價格調整協商，目前尚未結束。