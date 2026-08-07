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台達電鄭平：全球電氣化程度續升 看好3大應用需求
台達電今天舉辦「台達55周年永續AI峰會」，董事長鄭平表示，隨著全球電氣化程度持續提升，未來這一塊存在龐大成長空間，他看好AI資料中心、電動車，以及企業節能等應用需求。
鄭平表示，過去聯合國氣候變遷大會COP主要聚焦能源轉型，但今年COP 31進一步將電氣化與減排放在同一個面向討論，並提出2035年電氣化程度達到35%的目標，但目前全球主要工業國目前電氣化程度約落在20%至30%之間，未來這一塊存在龐大成長空間。
鄭平舉美國為例，目前電氣化程度約22%，受過去電力需求停滯及電網建設等因素影響，電氣化進程相對有限；歐洲則受到電價及稅制等因素影響，電氣化程度同樣偏低，但歐盟今年7月已宣示，目標2040年將電氣化程度提升1倍至46%。
中國近年電氣化速度相對快速，過去10年電氣化程度已從14%提升至28%。台灣則因電子產業持續擴大產能，電氣化程度約達35%，但仍有約65%的能源使用屬於非電氣化，主要集中在工業、運輸及住宅等領域。
鄭平表示，未來電力需求增加主要集中在電動車、熱門的AI資料中心，以及企業節能等，其中AI資料中心因為耗電量高，很多國家開始要求企業必須自行解決所需電力，這牽涉範圍相當廣，包含資料中心內部節電效能提升、供電系統建置，並牽涉到資料中心的微電網等。
鄭平認為，隨著電氣化需求增加，微電網必須從輸電、配電到用電等各環節都要配合良好，才能達到提升能效的減碳效果。台達電過往在在智慧工廠、資料中心，及商業建築等方面都有解決方案，接下來將加速布建微電網，以及發展AI智慧相關解決方案，透過新技術強化用電端與供電端的整體能源韌性。
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