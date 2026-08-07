手機斷訊災情也能傳出去 台南青年進駐後壁打造備援通訊網

台南市政府推動「115年台南青年公共參與行動計畫」，鼓勵青年從生活中發現問題，並透過提案、實作及跨域合作，將公共議題轉化為具體行動。入選團隊「貢丸網」7日進駐後壁區布建通訊設備，架設一套不依賴4G及Wi-Fi的社區備援通訊網。未來如遇颱風、停電或基地臺受損，導致一般通訊中斷時，居民仍可透過備援通訊傳遞災情及求助訊息，補強社區、里長與區公所之間的災害通報管道。

市長黃偉哲表示，極端氣候帶來的風災與豪雨，讓地方防災韌性愈來愈重要。青年從實際生活經驗出發，運用科技提出解決方案，不僅展現公共參與的行動力，也能為既有防災體系提供不同角度的補充。市府欣見青年走入社區，與地方共同測試、修正，讓創意更貼近居民需求。

研考會指出，114年在丹娜絲颱風重創台南，後壁區亦遭受嚴重災情，台南市政府「114年青年公共參與行動計畫」中，後壁區在地青年團隊舉辦「我在風災，恢復生活」主題小聚，號召青年與居民共同討論災後復原之道，趙卿惠副市長代表黃偉哲市長出席，並與社會局、環保局等10多個單位進行交流，深化災後復原的實作策略。

115年青年行動團隊「貢丸網」延續去年討論交流成果，針對後壁區農村聚落分散，部分社區高齡人口較多，災害發生時，因停電或基地臺受損造成手機斷訊，災情無法即時傳遞，團隊以「社區端的第二條通訊鏈路」為概念，從居民端出發，補強災害發生初期最容易出現的資訊缺口。

貢丸網團隊在後壁區長李至彬、社團法人臺灣璞育文教發展協會理事長黃雅聖媒合下，完成十二處節點布建。該計畫由國立成功大學防災研究中心李心平副主任擔任輔導業師，並串聯後壁區公所、臺灣璞育文教發展協會及在地里長、防災志工共同協力。團隊將於8月底陸續舉辦防災韌性工作坊與青年線上志工招募等系列活動，邀請在地青年與社區居民一起討論災後韌性，並實際認識、操作這套系統，讓備援通訊網真正扎根社區。期待這條低成本、可自主維運的第二鏈路，未來能從試點逐步擴展至更多社區，成為地方防災韌性的常態基礎。

隊長鄭富方表示，LoRa Meshtastic可視為「不需行動網路的文字對講機」，設備能相互傳訊並作為中繼節點，逐站擴大通訊範圍，空曠環境下傳輸距離可達5公里以上。此系統並非取代既有防救災通訊，而是在通訊中斷時，協助社區即時傳遞災情，供里長、區公所及相關單位掌握需求。

研考會表示，今年行動計畫共選出5組團隊，並透過跨局處交流及業師輔導，協助青年將在地觀察轉化為具體行動。市府將持續整合資源，打造友善青年參與平台，支持青年回應城市需求，為治理注入創新能量。