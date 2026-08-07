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電信結合電動車充電 台灣大推「MyCharge 充電多」方案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）表示電信資費不只連結通訊生活，現也延伸至電動車充電場景。7日宣布推出全台首創「MyCharge充電多」5G資費獨門方案，首創電信資費納入電動車充電權益，約期最高領16,800元、充電最高89折，Open Possible聯名卡加碼最高10%回饋。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，電動車正從交通工具演進為串聯5G、AI與數位服務的重要入口。

國際能源總署預估，2026年全球電動車銷售將達2,300萬輛、約占新車銷售28%，智慧移動已進入主流市場。

林東閔表示，台灣大將電信服務從「連結人」延伸至「連結車」。MyCharge充電多，是電信核心能力延伸至智慧移動的重要布局，讓資費不只提供網路，也直接降低車主的用車成本，未來將拓展更多應用場景。

台灣大指出，申辦月租999元以上指定5G資費，每月即可獲得200元至700元MyCharge充電金，24個月合約期間最高累積16,800元、充電費用優先以充電金折抵，折抵完畢後的每筆充電訂單結帳再享最高89折，搭配「充電神卡」Open Possible聯名卡支付充電費用，最高再享10%回饋，新戶辦卡限時加碼最高送2,000元。

新方案共分五個級距，對應不同用車與用網強度，以月租1,599元為例，每月550元充電金、充電金折抵完畢，充電再享9折，另享5G上網及熱點吃到飽。車主申辦門號註冊USPACEApp後，充電金與折扣自動套用、支援隨插即充，免券免碼「無感充電」。對每周固定通勤與長途移動的車主而言，台灣大首度將充電金與充電折扣納入5G資費，讓車主在滿足用網需求的同時，也能透過申辦電信專案實際分攤每月充電開銷。

台灣大MyCharge自2023年推出以來已建置全台近160座據點、770支充電樁，布局百貨、全台Costco、五星級飯店及商辦等目的地場域，並串聯USPACEApp、隨插即充，及LUXGEN、台灣賓士、和泰汽車等車廠與充電平台，讓車主跨品牌享有便利充電，2025年7月至2026年6月年營收成長2倍，成為台灣大智慧移動策略重要支柱。

台灣大指出，同時將智慧移動服務延伸至支付場景，攜手台北富邦銀行。即日起至12月31日，持Open Possible聯名卡支付MyCharge充電費用，回饋由原本最高2%提升至最高10%。搭配MyCharge充電多方案，可同時享有每月充電金、充電折扣及信用卡回饋三重優惠，完成從5G、充電、支付到未來車聯網服務的一站式智慧移動體驗。方案正式上線日期與完整級距內容以官方公告為準。

台灣大 電動車 資費

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