電信結合電動車充電 台灣大推「MyCharge 充電多」方案
台灣大哥大（3045）表示電信資費不只連結通訊生活，現也延伸至電動車充電場景。7日宣布推出全台首創「MyCharge充電多」5G資費獨門方案，首創電信資費納入電動車充電權益，約期最高領16,800元、充電最高89折，Open Possible聯名卡加碼最高10%回饋。
台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，電動車正從交通工具演進為串聯5G、AI與數位服務的重要入口。
國際能源總署預估，2026年全球電動車銷售將達2,300萬輛、約占新車銷售28%，智慧移動已進入主流市場。
林東閔表示，台灣大將電信服務從「連結人」延伸至「連結車」。MyCharge充電多，是電信核心能力延伸至智慧移動的重要布局，讓資費不只提供網路，也直接降低車主的用車成本，未來將拓展更多應用場景。
台灣大指出，申辦月租999元以上指定5G資費，每月即可獲得200元至700元MyCharge充電金，24個月合約期間最高累積16,800元、充電費用優先以充電金折抵，折抵完畢後的每筆充電訂單結帳再享最高89折，搭配「充電神卡」Open Possible聯名卡支付充電費用，最高再享10%回饋，新戶辦卡限時加碼最高送2,000元。
新方案共分五個級距，對應不同用車與用網強度，以月租1,599元為例，每月550元充電金、充電金折抵完畢，充電再享9折，另享5G上網及熱點吃到飽。車主申辦門號註冊USPACEApp後，充電金與折扣自動套用、支援隨插即充，免券免碼「無感充電」。對每周固定通勤與長途移動的車主而言，台灣大首度將充電金與充電折扣納入5G資費，讓車主在滿足用網需求的同時，也能透過申辦電信專案實際分攤每月充電開銷。
台灣大MyCharge自2023年推出以來已建置全台近160座據點、770支充電樁，布局百貨、全台Costco、五星級飯店及商辦等目的地場域，並串聯USPACEApp、隨插即充，及LUXGEN、台灣賓士、和泰汽車等車廠與充電平台，讓車主跨品牌享有便利充電，2025年7月至2026年6月年營收成長2倍，成為台灣大智慧移動策略重要支柱。
台灣大指出，同時將智慧移動服務延伸至支付場景，攜手台北富邦銀行。即日起至12月31日，持Open Possible聯名卡支付MyCharge充電費用，回饋由原本最高2%提升至最高10%。搭配MyCharge充電多方案，可同時享有每月充電金、充電折扣及信用卡回饋三重優惠，完成從5G、充電、支付到未來車聯網服務的一站式智慧移動體驗。方案正式上線日期與完整級距內容以官方公告為準。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Galaxy Z Fold8 Ultra開箱！摺痕退散、多工效能 同時爽玩Pokemon GO、Pikmin Bloom
📢Sony 1000X THE COLLEXION耳機開箱！工地實測降噪效果 空間音訊秒置身電影院
📢電商平台買「全新庫存機」踩雷！電池循環44次還帶維修紀錄 網揭無良賣家手法
📢 Apple Pay、信用卡搭北捷「只扣1元」是沒刷到嗎？官方曝扣款規則秒懂
📢國家級「行動斷網」演習完整指引！NCC揭3重點：勿用手機處理重要工作
📢 LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。