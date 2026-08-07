回應資料主權需求 Google 資安營運平台正式在台灣啟用

Google Cloud宣布，回應資料主權需求，在Google Cloud台灣雲端區域（Taiwan Region）正式啟用Google資安營運平台（Google SecOps），企業將可以將機敏資料送至在地雲端進行資安分析，搶攻台灣規管產業（包括醫療、金融等）強調資料治理及資料落地的法遵要求。

Google Cloud Security & Mandiant亞太區及日本首席技術總監Steve Ledzian指出，Google 資安營運平台由情報驅動、AI 賦能，提供強化資安防線所需的速度、規模與深度洞察，進一步協助台灣組織打造代理式AI防禦機制。業者在地的資安事件與分析，可以透過資安營運平台的分析，滿足資料在地的要求。Google資安營運平台並不取用email、營運報表等文件，主要存取登入資訊、防火牆、安全控管機制、遙測事件等紀錄，為企業遇到資安事件時進行分析、控制與提供解決方案。

Google指出，目前因急速增加的安全日誌（logs）、警告疲勞（alert fatigue）以及漫長耗時的調查流程，已讓企業資安團隊不堪負荷。由AI驅動的威脅，加劇了挑戰；傳統的安全資訊與事件管理（SIEM）以及資安營運中心（SOC）架構，也難以應對這些快速演變的威脅。

Steve Ledzian指出，Google資安營運平台強化AI代理，特別是分類和調查代理。當前企業組織收到威脅時要進行事件調查與分析，過去這類事件調查主要透過人力分析師，資安營運平台將進行資訊歸類、與自動化調查，Google已針對超過900萬則警告進行分類和調查，可以調查時間從30分鐘降到60秒內，大幅減少人工分析時間，讓資安專家另作重要的處置和其他工作，目前 Google Cloud也有1,200家以上的客戶使用這項服務。

Google Cloud台灣技術總經理林書平表示，Google在AI服務上，具備從基礎建設到應用端的完整性。在資安服務上，以新整合的Wiz協助企業多雲防禦，訓練Gemini模型進行代理式防禦，加上Mandiant的前線資安專家服務，為客戶提供全盤的服務。

林書平表示，包括政府、製造業、半導體、金融在內的客戶有資安在地、主權AI需求，因此爭取相關服務落地。他指出，過去台灣在地企業主要用在地的資安業者服務，現在透過資安營運平台上線，進行在地資料分析可滿足法遵要求。

本土的SI、雲端代理業者已開始在客戶端導入這項服務。包括CloudMile 萬里雲及 Gaia蓋亞資訊等重要雲端資安代理夥伴已開始協助企業客戶部署與導入Google資安營運平台。業者也看好Google 資安營運平台正式在台啟用，能為客戶提供更強大的資安防禦能力，並兼顧嚴格的資料落地與法規遵循需求。