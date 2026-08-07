英飛凌攜手聯發科攻智慧座艙 512Mb NOR Flash 通過C-X1平台認證

英飛凌7日宣布，旗下車規級512 Mb Quad SPI NOR Flash記憶體，已完成聯發科Dimensity Auto Cockpit高階座艙平台C-X1認證，將為車廠及一階供應商提供可直接導入的記憶體方案，共同搶攻AI智慧座艙與軟體定義汽車（SDV）商機。

英飛凌表示，隨著數位座艙功能日益複雜，加上無線軟體更新（OTA）逐漸普及，車用市場對高容量NOR Flash的需求持續升高。此次通過認證的產品可儲存韌體及開機程式碼，支援語音助理、駕駛監控、行車影片生成、環境感知及個人化影音推薦等AI功能。

聯發科副總經理暨汽車業務總經理張豫臺表示，英飛凌車規級NOR Flash可強化C-X1平台的效能、可靠性與功能安全，高容量設計也有助於支援下一代軟體定義汽車所需的AI及使用者體驗功能。

該產品採用英飛凌MirrorBit技術，通過AEC-Q100車規認證，最高工作溫度可達攝氏125度，並支援安全加密開機及關鍵備援功能，可廣泛相容主流車用系統單晶片（SoC）。