WSTS 上修今年全球半導體產值預測 記憶體產值大增遠超預期53個百分點

全球半導體貿易統計組織（WSTS）今日更新統計並發布新聞稿，依據該機構數據目前預測全球半導體今年營收/產值上看 1.655 兆美元，較先前一次6月預估達到 1.51 兆美元上修，依據數據該機構上修今年全球半導體產值預測，主要是記憶體產值大增遠超預期53個百分點所致。法人分析主要來自美光、三星與海力士等高階記憶體缺貨漲價促成三位數的高成長帶動，其次來自台積電（2330）等邏輯代工需求也維持穩健的雙位數成長。

依據WSTS英文新聞稿提及，2026年上半年，全球半導體市場規模達7,020億美元，年增102%。在人工智慧基礎設施、高速運算和先進儲存技術等領域持續投資的推動下，該產業繼續保持強勁成長勢頭。記憶體產品表現最為突出，較去年同期成長高達305%。邏輯電路產品也取得了45%的優異成長。其餘產品類別也均實現了同比增長，展現出半導體產品在廣泛應用領域的持續強勁勢頭。

展望未來，WSTS 指出2026年春季預測已基本得到上半年數據的證實。根據第二季實際數據，2026年全年市場規模預計達1.655兆美元，年增約108%，比春季（今年6月2日發布）預測高出18個百分點。 2027年市場規模預計約2.1兆美元，年增約29%。

該機構分析，2026年，除感測器業務外，所有產品板塊的預測均略有上調。關鍵成長驅動力－記憶體業務，預計將成長302%（比原先的預測高出53個百分點），這反映出其上半年的業績表現強於預期。從區域來看，所有主要市場預計都將擴張，其中美洲和亞太地區將繼續引領成長。