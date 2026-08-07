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半導體今年營收上看1.655兆美元 記憶體增逾3倍
全球半導體貿易統計組織（WSTS）統計，第2季全球半導體營收達到4030億美元，年增124%，累計上半年營收7020億美元，年增102%，預期2026年全年營收可望達到1.65兆美元，年增108%，記憶體將是主要驅動力，將增逾3倍。
WSTS表示，在人工智慧基礎設施、高效能運算和先進儲存技術等領域持續投資的推動下，半導體產業今年上半年保持強勁成長態勢。
WSTS指出，半導體產品中以記憶體表現最凸出，上半年營收較去年同期增長高達305%，邏輯電路產品營收也成長45%。
展望未來，WSTS預期，2026年全球半導體營收將達到1.655兆美元，年增108%，高於先前預估的90%增幅，除感測器產品外，其餘產品成長預估皆有調高。
WSTS表示，今年記憶體營收可望成長302%，高於原先預估的249%增幅，是主要成長驅動力，美洲和亞太地區成長將持續領先。
WSTS預期，2027年全球半導體營收可望進一步突破2兆美元關卡，達到2.14兆美元，續創歷史新高，較今年再成長約29%。
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