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川湖專利護城河帶動 AI 伺服器訂單 上季毛利率衝87%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

川湖（2059）營收、獲利一路竄高，上季毛利率衝上87.42%，在製造業堪稱「異類」，法人分析，這反映公司技術獨到與專利護城河效益，加上輝達GB300拉貨積極，尤其SpaceX上修GB300訂單至1.3萬櫃，及亞馬遜AWS的自研晶片需求也強勁。

SpaceX執行長馬斯克日前在財報會議力讚輝達最新Vera Rubin晶片效能，並宣布未來SpaceX將全面採用輝達晶片，同時加快算力建置，與微軟、Google等全球一線雲端大廠比拚。SpaceX的AI業務，包括xAI、Grok、社群平台X，以及快速擴張的資料中心業務，一直是該公司最大的投資領域。

亞馬遜AWS也已上修全年資本支出約10%至2,200億美元，其自研晶片Trainium已取得Anthropic與OpenAI多年期算力採購承諾，並擴大大型企業客戶採用。

法人指出，川湖在全球伺服器滑軌市占90%，看好該公司2026與2027年的成長動能，包括一、2026年GB300出貨將達6.8萬櫃，年增172%。二、輝達Vera Rubin平台下半年進入量產，預估2027年達8萬櫃。三、亞馬遜AWS的T3晶片需求強勁，預估亞馬遜AWS的ASIC晶片需求量，2026與2027分別成長25%與70%至200萬與370萬顆。

川湖也受惠輝達Groq、Spectrum-X交換器、超微的MI450，及Power Rack與Neo Cloud等新平台趨勢。

專利 SpaceX 晶片

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