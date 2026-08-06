富田電機前進自動化展 首秀機器人關節模組與機器狗

富田電機（4590）持續拓展機器人與低空經濟等新興應用領域，6日宣布將於「2026台北國際自動化工業大展」中，首度公開機器人手臂關節模組技術，以及自主研發的機器狗實機，呈現其在機器人關節馬達、一體化驅動模組、輕量化設計與高效率動力系統等核心技術的最新成果。

隨著機器人逐步由概念驗證走向實際商業化應用，市場對高整合、高效率關節動力系統的需求也在持續提升。深耕工業馬達技術與機電整合的富田電機，近年積極投入小型化動力系統在機器人與低空載具領域的開發。相關技術已由核心馬達延伸至關節模組、驅動控制與整體系統整合，持續強化產品競爭力，以因應新世代智慧自動化產業需求。

富田電機董事長張金鋒指出，機器人與智慧自動化產業正進入加速發展階段，對核心動力系統不僅須兼顧高扭矩密度、精準控制、即時回授及緊湊化設計，也正朝馬達、驅動器、編碼器、齒輪與安全功能高度整合的方向發展。

富田電機憑藉多年累積的馬達設計與製造技術，積極投入機器人及低空載具動力應用，透過客製化設計與系統整合能力，協助客戶降低整合難度、縮短產品開發時程，共同加速智慧自動化產業發展。

此次展覽中，富田電機將首度公開最新富田機器人手臂關節模組。其控制系統高度整合關節馬達、驅動器、齒輪、通訊控制及底層運動控制器，可支援精準定位、靈敏控制、穩定輸出與多軸協同運作等應用需求。同時具備FOC馬達控制、磁編碼器與扭力感測器通訊、溫度監測、異常保護，以及EtherCAT、CAN等工業通訊功能，提供高性能且高可靠度的關節控制平台。

此外，富田電機亦將展示以自主研發關節模組打造的台灣本土機器狗。關節模組整合關節馬達、驅動器與齒輪減速機構，透過高扭矩輸出與高速即時控制，可滿足四足機器人在步態控制、姿態調整與動態移等應用需求，充分展現富田在關節動力與控制系統整合上的研發成果。

台北國際自動化工業大展期間，富田電機將於展位上展示並示範操作機器人手臂關節模組、機器狗，與多款適用於低空載具的高轉速馬達核心零組件，以及低空載具馬達及電子調速器（ESC）動力解決方案。

此外，富田電機也將與上緯、羅比芯科技合作展示鎖定AI（人工智慧）機器人、機器狗、無人機與智慧自動化設備應用的次世代高效率動力架構。以及與創博共同展示富田新一代的機器狗設計與其關節，呈現完整產業生態系。