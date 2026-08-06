美重量級訪團接連訪台 學者：台美合作無人機有雙重意義

近兩周，多位美國政要訪台，關注台灣防衛韌性與無人機產業。對此，國立政治大學國家發展研究所副教授黃兆年分析道，這是要傳達訊息給藍白多數的立法院與全體台灣民眾，希望社會理解並體認台灣自主國防產業能力提升至關重要，也符合美國在全球的戰略布局。

第10屆「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」本周登場，來自亞太、歐洲、北美及拉美等國政要、國會議員與學者專家，齊聚一堂討論民主韌性實踐、印太聯防以及非紅供應鏈重塑等議題。

此外，美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾出席論壇與晉見賴清德總統時，強調美國對台軍售議題不受美中外交關係影響，有信心另一筆140億美元軍售方案很快會送交國會。

對於多位美國政要訪台，談及無人機產業發展，以及台美安全合作，黃兆年認為，有兩方面重要戰略意義。

第一，降低並擺脫對中國無人機產業的依賴。若台美可以分工合作發展無人機，就能避免民主國家對中國無人機產業的依賴，並建立民主國家的無人機供應鏈韌性。台美在技術、研發端、製造端各有優勢可以合作，合作得好，對所有民主國家在面對威權國家崛起與擴張挑戰時，都非常有幫助。

第二，強化對中國的嚇阻能力。從烏克蘭戰爭中已經展現無人機的攻擊、防禦效能，未來任何戰場上，無人機是不可或缺的一環，對於國防布局與安全韌性至關重要。

黃兆年表示，台美合作發展無人機，相信可以有效增加中國對台動武成本、減少美國協防台灣成本，同時增加美軍在台海發生衝突時的反應時間，更有助於台灣在台海維持更好的實力平衡，維繫現狀與和平穩定。

另有關多位訪賓關注中國跨國鎮壓議題，黃兆年說，近年中國威權主義向外擴張趨勢增加，包含台灣在內的民主國家，都必須意識到，彼此面對同一個威權結構。

他直言，許多國家沒有像台灣一樣，第一線面對中國威脅，對中國仍存有遙遠東方國度的美感，甚至期待與中國經濟合作，但事實上中國的威權擴張會對自由民主造成威脅，各國也需要採取相應措施。

黃兆年指出，常見的跨國鎮壓：第一，司法上的強制，如在境外說了什麼，入境中國後就被失蹤或被抓走；或中國利用友好國家司法互助協定，將特定人士引渡赴中。

第二，暴力的強制，北京會利用在地協力者，對中共認為的異議份子採取侵犯人身自由等行為。第三，經濟上的強制。透過特定人或組織對中國市場的經濟依賴，進行相關管制。

黃兆年說，政府必須扮演溝通角色，讓民眾清楚了解並評估入境中國的政治風險；若有在地協力者協助中國脅迫行為，應該重新審視罪刑，不應視為一般刑事犯罪，必須提高到國家安全層次，同時強化檢調機構調查取證能力，建立調查、揭露、吹哨者保護與誘因機制等。

面對中國的經濟脅迫，他呼籲民眾，雞蛋不放在同一個籃子裡、多元化經濟合作對象等，不要把投資跟貿易全部鎖在中國單一市場等。