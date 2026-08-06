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開啟後矽時代！國科會攜手台積電、陽明交大團隊 登國際頂尖期刊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
國科會攜手台積電、陽明交大團隊，突破二維半導體介面瓶頸，開啟後矽時代晶片技術新契機，研究成果並登上國際頂尖期刊《Nature Electronics》。圖為二維半導體磊晶介面工程示意圖。圖／國科會提供
國科會攜手台積電、陽明交大團隊，突破二維半導體介面瓶頸，開啟後矽時代晶片技術新契機，研究成果並登上國際頂尖期刊《Nature Electronics》。圖為二維半導體磊晶介面工程示意圖。圖／國科會提供

國科會6日宣布，在國科會「Å世代前瞻半導體專案計畫」及「晶創台灣-次世代半導體材料與元件整合關鍵技術」計畫支持下，並攜手台積電（2330）、陽明交大團隊，針對二維半導體長期以來面臨的「介面問題」提出解決方案，成功開發出高效能的單層二硫化鉬（MoS2）頂閘極電晶體，這項突破性成果更登上國際頂尖期刊《Nature Electronics》。

國科會說明，手機、電腦，甚至未來的AI智慧裝置，都需要運算速度更快、耗電更低的半導體晶片。然而，傳統矽半導體技術，已逐漸逼近物理極限。為了解決這個問題，全世界的科學家都在尋找下一代的半導體材料，而「二維半導體」因為薄到只有原子級厚度，被視為延續摩爾定律，讓晶片持續微縮與提升效能的重要關鍵。

在國科會「Å世代前瞻半導體專案計畫」及「晶創臺灣-次世代半導體材料與元件整合關鍵技術」計畫支持下，陽明交通大學電子物理系／中研院應用科學研究中心教授張文豪團隊，攜手台積電Iuliana Radu博士團隊及陽明交通大學半導體工程學系教授李宗恩，針對二維半導體長期以來面臨的「介面問題」提出解決方案。

國內團隊成功開發出高效能的單層二硫化鉬（MoS2）頂閘極電晶體，這項突破性成果更登上國際頂尖期刊《Nature Electronics》。

國科會說明，二維半導體雖有極致薄的優勢，但要讓它真正在晶片裡發揮作用，仍面臨一項關鍵挑戰：為了控制電流，必須在上面鋪一層超薄的「閘極介電層」。這就像要在超薄的紙上再鋪上一層膜，很容易在過程中破壞到紙張表面，這將導致電子傳輸受阻（電子散射），使得元件效能受到嚴重影響。因此，如何兼顧超薄結構與高速電子傳輸，一直是國際半導體界難以跨越的高牆。台灣產學研團隊的創新之處，並不是去尋找另一種新材料，而是利用「磊晶介面工程」（epitaxial interface engineering），重新設計了這層「膜」的結構。

研究團隊利用超高真空技術，先在單層MoS2表面精準鋪上一層超薄的鋁，再經氧化形成厚度僅約0.42奈米的氧化鋁層，作為後續材料生長的高品質基底。這個只有原子級厚度的完美介面，不僅大幅提升二維半導體與介電層之間的品質，更有效降低電子傳輸阻礙，成功兼顧「超薄」與「跨導」兩項關鍵特性。利用這項技術，團隊製作出的電晶體，在極小的尺寸下展現全球領先的跨導表現，同時具備極低漏電流與優異操作穩定性，展現二維半導體元件邁向實際應用的重要潛力。

陽明交通大學教授張文豪表示，未來二維半導體真正的競爭，不只是材料，而是介面工程。這項技術最大的價值，是建立可廣泛應用於不同二維半導體材料的平台技術。未來可望發展出更高速、更低功耗的電子元件，並與現有的半導體製程完美結合，為「後矽時代」的晶片技術奠定重要基礎，也再次展現台灣在次世代半導體領域的創新實力與國際競爭力。

陽明交大 國科會 台積電 半導體

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