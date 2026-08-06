AI帶旺綠電需求 東元攜手半導體廠簽CPPA攻綠電交易

東元積極布局綠電交易市場，下午宣布與半導體廠完成簽署企業購售電契約（CPPA），東元指出，相關合作案採長期供電架構，預計轉供裝置量超過30MW，合計超過3億度綠電，象徵近年推動「能源整合服務」策略正式落實。

隨著人工智慧AI應用及高效能運算（HPC）需求快速成長，高科技產業對於長期穩定且具規模綠電供應需求顯著提升。

東元指出，相關合作案預計今年底前開始供電期，逐步穩定供電，挹注中長期營收，成為可預期性電力銷售現金流來源。

東元透過新聞稿說明，此案透過多電廠組合與用電端配置進行轉供，可提升供電穩定性，並強化整體調度彈性，有助滿足大型用電戶對綠電來源分散與供電可靠度需求。

至於簽署企業購售電契約的半導體廠對象，東元指出是國際供應鏈重要成員，高度要求再生能源使用比例與能源管理透明度。東元透露，目前已與多家半導體及高科技製造業洽談綠電採購合作，未來可推升售電規模成長。

東元積極轉型為能源解決方案企業，結合太陽能、儲能與智慧能源管理系統，並提供涵蓋工程建置、資產管理、綠電採購、用電行為優化與能源調度等整合服務。

東元指出，透過自建與整合電廠資源，持續擴充綠電資源，支撐後續售電規模成長，未來將發展虛擬電廠（VPP）及多元電力交易模式，打造涵蓋設備、工程建置、資產管理與售電服務的一站式能源平台。