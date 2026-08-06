快訊

台股史上第3檔「萬元股」誕生！股后川湖觸及10,100元 一張破千萬

穆吉塔巴神隱5個月…傳伊朗總統28度請辭換車內密會 見完竟問幕僚：是本人？

搭鴻海順風車…律師狠詐慈濟10億買疫苗佣金 郭台銘具狀：沒透過仲介

聽新聞
0:00 / 0:00

AI帶旺綠電需求 東元攜手半導體廠簽CPPA攻綠電交易

中央社／ 台北6日電

東元積極布局綠電交易市場，下午宣布與半導體廠完成簽署企業購售電契約（CPPA），東元指出，相關合作案採長期供電架構，預計轉供裝置量超過30MW，合計超過3億度綠電，象徵近年推動「能源整合服務」策略正式落實。

隨著人工智慧AI應用及高效能運算（HPC）需求快速成長，高科技產業對於長期穩定且具規模綠電供應需求顯著提升。

東元指出，相關合作案預計今年底前開始供電期，逐步穩定供電，挹注中長期營收，成為可預期性電力銷售現金流來源。

東元透過新聞稿說明，此案透過多電廠組合與用電端配置進行轉供，可提升供電穩定性，並強化整體調度彈性，有助滿足大型用電戶對綠電來源分散與供電可靠度需求。

至於簽署企業購售電契約的半導體廠對象，東元指出是國際供應鏈重要成員，高度要求再生能源使用比例與能源管理透明度。東元透露，目前已與多家半導體及高科技製造業洽談綠電採購合作，未來可推升售電規模成長。

東元積極轉型為能源解決方案企業，結合太陽能、儲能與智慧能源管理系統，並提供涵蓋工程建置、資產管理、綠電採購、用電行為優化與能源調度等整合服務。

東元指出，透過自建與整合電廠資源，持續擴充綠電資源，支撐後續售電規模成長，未來將發展虛擬電廠（VPP）及多元電力交易模式，打造涵蓋設備、工程建置、資產管理與售電服務的一站式能源平台。

東元 綠電 能源 供電

延伸閱讀

第十屆創業之星獲獎團隊／睿田能源 光電板變建築外牆

政院擬拍板屋頂光電新制排除住宅類 環團籲如期上路「能源轉型不能倒退」

東元關節模組切入四足機器狗 合作開發人形機器人

元大金控攜供應鏈共創永續未來 「以大帶小、優先培力」推動綠色循環

相關新聞

華邦電啟動高雄第二座「雙子星」 12吋晶圓廠興建2027年動工

受惠AI帶動記憶體需求持續升溫，華邦電今（6）日董事會正式拍板啟動高雄第二座雙子星12吋晶圓廠「P2」建置計畫，預計2027年1月動工，2029年初開始裝機、第4季量產，並將導入EUV（極紫外光）微影設備，布局14奈米、12奈米等下一世代DRAM製程，為公司未來十年的成長奠定基礎。

施振榮看好 NEO Semiconductor AI 記憶體創新

由矽谷華人許富菖創立的AI記憶體公司NEO Semiconductor，今日於全球記憶體與儲存產業年度盛會Future Memory and Storage（FMS 2026）發表新一代AI晶片內建記憶體技術X-SRAM，並同步推出NEO.AI平台。該平台整合X-SRAM與3D X-DRAM兩項核心技術，致力解決AI晶片內建記憶體容量不足，以及高頻寬記憶體（HBM）容量與功耗限制等兩大挑戰。

友達二把手裸辭內幕！彭双浪親找回的接班人 為何撕破臉？「落後群創」成最後稻草？

從被寄予厚望的接班人，到隔日生效的突兀裸辭，隨著友達營運長柯富仁下台，這艘面板巨艦究竟會走向何方？

南亞科DRAM大投資！5A新廠上限3,466億元 衝刺先進製程競賽

台塑集團旗下DRAM廠南亞科昨（5）日宣布，調高今年資本支出至697億元，調幅34%，並將在今年起至2029年的四年內，投資5A新廠上限3,466億元，不僅是南亞科歷來最大手筆投資，也是台灣DRAM業近20年來最大單一投資案。

大立光擴CPO賽道 台中大獵地

外界高度關注大立光在共同封裝（CPO）新事業進展。近期大立光獵地一波接一波，一個月內三度購進台中新地，外界預期，由於目前大立光產能已滿，因應新業務發展，後續還會持續擴大在台中獵地。

鴻海7月績優 三利多灌頂

鴻海7月合併營收衝上9,465.1億元新高，並改寫台股上市櫃公司單月營收紀錄，本月有望叩關兆元，市場驚艷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。