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AI驅動半導體成長！全智科技投資60億元 於竹科擴大半導體測試服務

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部投資台灣事務所6日通過全智科技投資60億元，於新竹科學園區廠及湖口廠建置智慧化產線，布局人工智慧、物聯網與消費電子、資料中心與車用半導體測試服務市場。此外，通過汽機車車燈零組件組精湛交通工業，投資5.1億元，於台南市七股區興建新廠。

經濟部表示，6日通過根留企業方案的全智科技，以及中小企業方案的精湛交通工業。其中，全智科技為專業半導體測試服務廠商，為半導體產業鏈中提高良率的關鍵角色。因應AI新應用領域所驅動半導體產業快速成長，公司第三度申請「根留台灣企業加速投資行動方案」擴大投資。

經濟部表示，全智科技規劃於新竹科學園區廠及湖口廠建置智慧化產線，積極布局人工智慧、物聯網與消費電子、資料中心與車用半導體測試服務市場，總投資金額約新台幣60億元，預計新增269名本國就業機會，新產線將導入全流程智慧監控系統，推動AI自主化生產。此外，全智科技已加入全球再生能源倡議組織RE100，這次投資不僅有助於全智科技加速數位及綠能轉型，鞏固其在全球半導體測試市場的競爭優勢，同時亦對我國半導體產業鏈發展帶來正面助益。

經濟部表示，精湛交通工業主要從事汽機車車燈零組件組立、車燈模具開發及車用組件製造，並與國內主要車燈廠商維持穩定合作關係。精湛公司規劃於台南市七股區興建新廠，投資金額約5.1億元，預計增聘60名本國員工。新廠將導入智能機械手臂、多功能視覺線上配光機及相關資訊系統，逐步建置智慧製造產線，並建立完整生產履歷與製程追溯管理機制。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,797家企業投資約2兆7,630億元，預估創造16萬8,479個本國就業機會。其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有231家企業投資約6,390億元，創造2萬9,777個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」已吸引1,207家企業投資約6,199億元，帶來4萬2,302個就業機會；後續尚有19家企業排隊待審。

半導體 科技 竹科

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