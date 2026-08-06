尖點攜手企業夥伴 支持三峽小草書屋重建計畫

PCB鑽針廠商尖點（8021）積極實踐ESG（環境、社會、公司治理）永續願景，於6日在新北市三峽舉辦「凝聚共好、共築希望」聯合捐贈儀式。由尖點科技總經理林若萍發起，號召投資人，以及證券商、往來銀行等長期合作夥伴共同響應，將聯合募捐款項正式捐贈予總公司所在地三峽的「小草書屋」，協助陪伴空間重建及未來營運，透過串聯企業、金融機構及投資夥伴的力量，共同守護在地孩子成長，實踐永續共好的理念。

尖點說明與小草書屋的緣分始於2016年。因認同小草書屋長期深耕三峽、陪伴在地孩子成長的理念，尖點科技十年來持續支持課後陪伴師資及孩子們的單車環島圓夢計畫，希望陪伴更多孩子建立自信、勇敢追夢，迎向未來。這份長期陪伴，也讓尖點與小草書屋建立深厚的信任，共同守護更多孩子成長。

林若萍表示，身為三峽在地企業，尖點科技十年來一路陪伴小草孩子們共同成長，今年得知小草書屋因建物老舊啟動重建計畫時，便毫不猶豫決定投入，由公司率先捐助，並發起聯合募捐，邀請更多合作夥伴共同參與。最令人感動的是，不只是尖點科技的投入，更是多位投資人、企業夥伴及金融夥伴在短時間內共同響應，讓每一份善意都匯聚成支持孩子成長的力量。這份共同投入，也讓公益從一家企業的力量，擴展為一群夥伴共同守護在地孩子的行動。

今日捐贈儀式一改傳統捐贈合照形式，特別設計「共築家園．永續愛心牆」啟動儀式。包括尖點科技及所有參與捐贈的合作夥伴，共同將象徵一磚一瓦的磁吸積木貼上舞台中央的小草書屋藍圖。隨著最後一塊象徵攜手共好的核心拼圖完成，也象徵各界共同為三峽孩子築起一座充滿希望的新家。

小草書屋代表也於儀式中表達誠摯感謝，表示這筆善款不僅將加速新書屋重建，改善孩子們的學習與陪伴環境，更代表社會各界對長期陪伴工作的認同與支持，讓團隊更有力量持續陪伴每一位孩子成長。

近年來，ESG已成為企業永續經營的重要方向，而尖點科技認為，永續不只是企業自身的努力，更需要攜手合作夥伴，共同發揮正向的社會影響力。本次聯合募捐，不僅為三峽在地帶來實質改變，也展現上市公司透過串聯利害關係人，共同投入社會公益的具體實踐。

尖點科技表示，本次聯合募捐只是開始，也希望透過企業拋磚引玉，帶動更多社會力量投入在地公益。未來將持續關注小草書屋重建進度，並支持其後續發展，為社會創造長遠且正向的永續價值。