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自動化工業大展8月19日登場 富田電機秀機器人關節模組

中央社／ 台北6日電

2026台北國際自動化工業大展將於19日起登場，馬達製造和系統整合商富田電機今天表示，展會期間將首度公開機器人手臂關節模組技術，以及自主研發的機器狗實機，呈現在機器人關節馬達、一體化驅動模組、輕量化設計與高效率動力系統等核心技術成果。

富田電機透過新聞稿指出，近年積極投入開發小型化動力系統應用在機器人與低空載具領域，技術已由核心馬達延伸至關節模組、驅動控制與整體系統整合，因應新世代智慧自動化產業需求。

富田電機董事長張金鋒指出，機器人與智慧自動化產業進入加速發展階段，核心動力系統須兼顧高扭矩密度、精準控制、即時回授及緊湊化設計，也正朝馬達、驅動器、編碼器、齒輪與安全功能高度整合的方向發展。

富田電機說明，此次展覽展示機器人手臂關節模組，控制系統整合關節馬達、驅動器、齒輪、通訊控制及底層運動控制器，可支援精準定位、靈敏控制、穩定輸出與多軸協同運作等應用需求。

此外，富田電機將展示自主研發關節模組打造的台灣本土機器狗，關節模組整合關節馬達、驅動器與齒輪減速機構，可因應四足機器人在步態控制、姿態調整與動態移等應用需求。

此次展會期間，富田電機將與上緯、羅比芯科技合作展示人工智慧AI機器人、機器狗、無人機與智慧自動化設備應用的次世代高效率動力架構；富田電機也將與創博共同展示富田新一代的機器狗設計與其關節。

機器人 載具 台北

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