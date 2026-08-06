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文曄財報／第2季營收與獲利雙創新高 每股純益7.68元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

通路大廠文曄（3036）於今日公布第2季財報營收與獲利同創歷史新高，每股純益7.68元，上半年每股純益為13元。

受惠於AI相關需求延續強勁、工業、車用等領域及旗下Future業務同步復甦，文曄第2季合併營收約為5,907億元，季增約20%，年增約128%，稅後淨利歸屬母公司業主約97.1億元，季增約39%，年增約243%，連續改寫單季獲利新高，稅後每股純益為7.68元。

文曄上半年累計合併營收為1.085兆元，年增幅度約114%，稅後歸屬母公司業主淨利約167.2億元，年增約202%，稅後每股純益約為13元。

展望第3季，基於1美元兌換32.2元新台幣的匯率假設基礎，文曄預估合併營收中位數約5,920億元，年增約80%，稅後歸屬母公司業主淨利預估中位數約101.7億元，年增約167%，稅後每股純益預估中位數約8.03元。

針對後市發展，由於CSP和AI相關大廠的資本支出仍在成長，文曄預期下半年與明年的需求可望持續增溫。相信AI需求將延續，並將逐步滲透到更多領域，帶動整體成長。而在非AI方面，包括Future、工業、車用等市場的需求指標如B/B ratio，都指向持續穩健的復甦。

財報 文曄 營收

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