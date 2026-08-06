工研院第六屆科技產業 CTO 研發高階主管班開放報名

面對新興科技快速發展，企業研發主管不僅要掌握技術趨勢，更須具備技術策略規劃、跨域資源整合及商業化落地能力。工研院第六屆「科技產業CTO研發高階主管研習班」即日起開放報名，特別邀請多位具豐富產業實務與研發管理經驗的業界專家擔任講師，師資陣容包括台達電子機電事業群技術長連監棠、前仁寶資深副總暨技術長龔紹祖、前研華科技技術長楊瑞祥及前台積電研發處處長楊光磊等專家，分享企業技術規劃決策實務與經驗、提升學員對未來技術趨勢的敏銳洞察力與技術商業化能力。

工研院產業學院執行長周怡君表示，全球科技快速演進，企業唯有提升應變速度，並精準掌握技術發展方向，才能在競爭激烈的市場中取得優勢。技術長的核心職責，在於透過技術創新，持續為組織創造價值，所規劃的產品與服務，必須超越業界競爭者，同時，技術長需對所屬產業的技術發展深具理解。而CTO研習班開辦五年來，除培育眾多具技術長潛力的企業人才，也持續促進跨域交流與創新合作。

本屆課程聚焦技術策略、研發管理與智慧轉型三大核心領域，並深度結合工研院於虛實整合、智慧無人載具及智慧醫療等跨領域的技術應用。為強化實務鏈結，課程特別規劃多項前瞻技術導覽與場域參訪，包含：XR體感智聯網製程技術與應用、無人載具技術實體展示、TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域（Taiwan Integrated Biomedical Industrial Center）與銀髮聚寶盆智慧照護驗證試驗場域參訪。本課程旨在為科技產業研發高階主管打造專屬的跨領域交流平台，創造技術整合與跨域合作的機會。

本期實體課程將於9月11日至10月30日展開，上課地點涵蓋臺北BR6科技大樓、工研院中興院區及光復院區，總時數共計45小時。此外，另規劃雲端自學課程，於開課期間學員皆可不限次數觀看，方便彈性安排個人學習進度。課程即日起開放報名，歡迎科技產業高階技術主管或研發專案負責人踴躍參與。