擷發科宣示深耕大南方的戰略布局

擷發科（7796）宣示深耕大南方的戰略布局，董事長楊健盟表示，隨著南台灣半導體S廊帶與AIoT創新聚落成形，其奠基於深厚的 ASIC 晶片設計量能，已全面升級為提供 AI 軟硬整合的系統級解決方案提供商。未來將以南台灣為前瞻技術的核心驗證場域，擔任在地產業的「技術合夥人」，並將在地淬鍊出的 AI 應用轉化為標準化商模，挹注公司下一波營運成長新引擎。

楊健盟指出，高雄正經歷歷史性的轉折，從過去「承擔台灣」的傳統工業城，大步蛻變為「領航未來」的國際產業核心之一。然而，多數在地企業與公共工程在導入 AI 轉型時，常受限於單一晶片大廠的硬體規格綁定，導致底層架構僵化、建置與擴充成本居高不下。

擷發科的核心優勢在於極高的「跨平台相容性」與打破軟硬體綁定的彈性底層架構，能無縫支援輝達、英特爾、Arm、Axelera AI 等全球市場主流晶片架構。這種不被特定硬體框架侷限的底層設計，能突破傳統高度客製化專案的限制，轉向「高彈性、高複製性」的全新商業模式，大幅降低客戶導入門檻、快速擴大市場滲透率。

在收費機制上，擷發科未來將逐步擴大軟體授權與AIaaS訂閱制等模組化軟硬整合方案，這將有效提升公司的經常性收入比重與整體毛利率水平，建構具備長尾效益的獲利護城河。