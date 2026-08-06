東元關節模組切入四足機器狗 合作開發人形機器人

電機大廠東元積極切入機器人領域，已有實績展現，東元今天上午接受中央社記者詢問透露，關節模組已應用在四足機器狗實際產品，也正與科技公司合作開發人形機器人。

東元指出，機器人用關節模組整合無框電機、諧波減速機與行星減速機、編碼器與伺服驅動器等關鍵元件，可應用在人形機器人、四足機器人及智慧自動化設備領域。

除了機器狗和人形機器人，東元透露，也與系統廠商合作開發國產服務型機器人手臂，另外提供國產機器人手臂中所需無框電機，東元是相關國產機器手臂重要的供應鏈廠商。

東元表示，已推出機器人「髖關節」和用於四足機器人的「旋轉關節」，未來目標續結盟感測器、減速機和核心晶片等供應商，打造應用於人形機器人的6大關節模組，包括肩、膝、腕等關鍵部位，為機器人整機廠商提供旋轉關節模組。