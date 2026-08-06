羅昇將於自動化展首發機器人關節模組 布局機器人與精密傳動市場

機器人、自主移動載具與精密自動化設備持續朝向高精度、高扭矩與小型化設計發展，羅昇(8374)將於「2026台北國際自動化展」發表首款自主研發的ACTDG45-O機器人關節模組，全力布局機器人與精密傳動市場。

該產品是將高扭矩DD Motor、專用諧波減速機、中空旋轉平台整合於單一機構，鎖定各式機械手臂、旋轉工作台、高精度定位模組及半導體自動化設備等應用，象徵羅昇由傳動控制代理，進一步跨入機器人核心模組自主開發。

面對機器人關節扭矩與定位精度、配線複雜與維護不易等開發挑戰，ACTDG45-O是將DD Motor、減速機與旋轉平台整合於單一模組，並採Ø52mm中空出力軸，讓電纜、氣管與感測線沿軸心配置，減少纏繞與零件數量並縮短機構尺寸，相較傳統機型，重量與體積縮小約40%。

結合羅昇自主研發、在地客製與技術支援，可縮短設備開發時程，改善進口產品交期與規格彈性受限等問題，協助設備製造商提升整體機構設計彈性。

ACTDG45-O系列提供50、80、100及120等減速比，額定輸出扭矩涵蓋195至468 Nm，角度傳達精度達1.0 arc-min，可依不同設備的負載、速度及定位需求配置。

產品額定功率為600W，模組重量10公斤，並具備高重複精度與多層軸疊加設計彈性，可搭載於各式機械手臂關節與旋轉工作台，應用範圍涵蓋機器人、半導體自動化設備、智慧物流及精密機械，包括晶圓移載、高精度分度與旋轉定位、工具機刀庫及特殊翻轉機構等。

其大中空軸與一體化設計，可在旋轉過程中同步配置電力、氣路與感測線路，並依有限安裝空間、多軸疊加及配線需求進行客製化配置，協助設備商提升機構配置的彈性並縮短開發時程。

羅昇表示，ACTDG45-O系列不僅是單一產品，更可結合既有的伺服驅動、運動控制、機器視覺與系統整合能力，在設備開發初期即協助客戶進行負載評估、機構匹配、控制調校及模組驗證。

透過多樣產品與在地技術服務，羅昇將持續完善從核心元件、關節、驅動模組到設備應用的解決方案，協助客戶縮短開發周期，加速機器人與精密自動化設備落地，提升產品競爭力。