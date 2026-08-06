快訊

Google又砍！Gmail神功能2027年起停止支援

台股高點震盪激化四貸同堂衝擊 金管會監理仍有二大面向有待強化

白海豚風雨搖滾區曝！明午後可能海警 專家指1縣市周六陸警機會大

聽新聞
0:00 / 0:00

羅昇將於自動化展首發機器人關節模組 布局機器人與精密傳動市場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
羅昇將於自動化展首發機器人關節模組，全力布局機器人與精密傳動市場。圖／羅昇提供
羅昇將於自動化展首發機器人關節模組，全力布局機器人與精密傳動市場。圖／羅昇提供

機器人、自主移動載具與精密自動化設備持續朝向高精度、高扭矩與小型化設計發展，羅昇(8374)將於「2026台北國際自動化展」發表首款自主研發的ACTDG45-O機器人關節模組，全力布局機器人與精密傳動市場

該產品是將高扭矩DD Motor、專用諧波減速機、中空旋轉平台整合於單一機構，鎖定各式機械手臂、旋轉工作台、高精度定位模組及半導體自動化設備等應用，象徵羅昇由傳動控制代理，進一步跨入機器人核心模組自主開發。

面對機器人關節扭矩與定位精度、配線複雜與維護不易等開發挑戰，ACTDG45-O是將DD Motor、減速機與旋轉平台整合於單一模組，並採Ø52mm中空出力軸，讓電纜、氣管與感測線沿軸心配置，減少纏繞與零件數量並縮短機構尺寸，相較傳統機型，重量與體積縮小約40%。

結合羅昇自主研發、在地客製與技術支援，可縮短設備開發時程，改善進口產品交期與規格彈性受限等問題，協助設備製造商提升整體機構設計彈性。

ACTDG45-O系列提供50、80、100及120等減速比，額定輸出扭矩涵蓋195至468 Nm，角度傳達精度達1.0 arc-min，可依不同設備的負載、速度及定位需求配置。

產品額定功率為600W，模組重量10公斤，並具備高重複精度與多層軸疊加設計彈性，可搭載於各式機械手臂關節與旋轉工作台，應用範圍涵蓋機器人、半導體自動化設備、智慧物流及精密機械，包括晶圓移載、高精度分度與旋轉定位、工具機刀庫及特殊翻轉機構等。

其大中空軸與一體化設計，可在旋轉過程中同步配置電力、氣路與感測線路，並依有限安裝空間、多軸疊加及配線需求進行客製化配置，協助設備商提升機構配置的彈性並縮短開發時程。

羅昇表示，ACTDG45-O系列不僅是單一產品，更可結合既有的伺服驅動、運動控制、機器視覺與系統整合能力，在設備開發初期即協助客戶進行負載評估、機構匹配、控制調校及模組驗證。

透過多樣產品與在地技術服務，羅昇將持續完善從核心元件、關節、驅動模組到設備應用的解決方案，協助客戶縮短開發周期，加速機器人與精密自動化設備落地，提升產品競爭力。

機器人 布局 市場

延伸閱讀

興櫃市場新血好搶眼！東佑達正式登錄興櫃 盤中大漲186%

智慧經營／通寶半導體董事長沈軾榮：長期投入 站上制高點

科學人／AI賦能X智慧創新成趨勢 第26屆旺宏金矽獎4校分奪設計組及應用組金獎

新代財報／第2季獲利18.95億元 EPS 27.15元

相關新聞

施振榮看好 NEO Semiconductor AI 記憶體創新

由矽谷華人許富菖創立的AI記憶體公司NEO Semiconductor，今日於全球記憶體與儲存產業年度盛會Future Memory and Storage（FMS 2026）發表新一代AI晶片內建記憶體技術X-SRAM，並同步推出NEO.AI平台。該平台整合X-SRAM與3D X-DRAM兩項核心技術，致力解決AI晶片內建記憶體容量不足，以及高頻寬記憶體（HBM）容量與功耗限制等兩大挑戰。

友達二把手裸辭內幕！彭双浪親找回的接班人 為何撕破臉？「落後群創」成最後稻草？

從被寄予厚望的接班人，到隔日生效的突兀裸辭，隨著友達營運長柯富仁下台，這艘面板巨艦究竟會走向何方？

南亞科DRAM大投資！5A新廠上限3,466億元 衝刺先進製程競賽

台塑集團旗下DRAM廠南亞科昨（5）日宣布，調高今年資本支出至697億元，調幅34%，並將在今年起至2029年的四年內，投資5A新廠上限3,466億元，不僅是南亞科歷來最大手筆投資，也是台灣DRAM業近20年來最大單一投資案。

大立光擴CPO賽道 台中大獵地

外界高度關注大立光在共同封裝（CPO）新事業進展。近期大立光獵地一波接一波，一個月內三度購進台中新地，外界預期，由於目前大立光產能已滿，因應新業務發展，後續還會持續擴大在台中獵地。

鴻海7月績優 三利多灌頂

鴻海7月合併營收衝上9,465.1億元新高，並改寫台股上市櫃公司單月營收紀錄，本月有望叩關兆元，市場驚艷。

SpaceX全面導入輝達晶片！馬斯克按讚產品效能 帶旺台積、鴻海、緯創

SpaceX執行長馬斯克4日於財報會議力讚輝達最新Vera Rubin晶片效能，並宣布未來SpaceX將全面採用輝達晶片，同時加快算力建置，與微軟、Google等全球一線雲端大廠比拚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。