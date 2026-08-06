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Sovereign AI 發展進入新階段 模型競爭延伸至 AI 基礎建設

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球大型科技業者與主要國家競爭主權AI（Sovereign AI）話語權和主導權，研調機構Counterpoint Research 最新發布的2026 Sovereign AI LLM Index指出，中東已成為全球最成熟的Sovereign AI生態系。其中，阿拉伯聯合大公國（UAE）自主開發的Falcon H1在政府支持、模型能力、本地語言支援及實際部署等多項指標皆名列前茅，成為全球排名第一的Sovereign AI大型語言模型。整體而言，中東共有四款大型語言模型進入全球領先梯隊，顯示政府長期投資與國家 AI 戰略已逐步展現成果。

Counterpoint Research研究總監Marc Einstein表示，Counterpoint Research在 Sovereign AI LLM研究中觀察到一個明顯趨勢：AI 模型的部署正逐漸在地化（hosting is increasingly sovereign），但AI晶片來源仍高度集中。 多數國家的大型語言模型開發者仍普遍採用 NVIDIA GPU，主要受惠於成熟的CUDA軟體生態系。隨著各國持續擴大 Sovereign AI基礎建設投資，市場競爭也開始逐漸擴大。除了輝達（NVIDIA）持續透過多項數十億美元合作案布局全球Sovereign AI Factory外，AMD、Cerebras、Google、AWS、Qualcomm、SambaNova、Rebellions、Positron AI 等業者，也積極投入 Sovereign AI 基礎建設及推論（Inference）市場，希望在下一波 AI 成長浪潮中取得一席之地。

除了NVIDIA 之外，目前AMD約占全球Sovereign AI 基礎建設4%市占，主要受惠於歐洲LUMI超級電腦，以及澳洲 Maincode、韓國Moreh等合作計畫；Cerebras則透過與阿布達比G42合作建置Condor Galaxy AI超級電腦，在中東市場建立重要據點。此外，日本Fujitsu A64FX、Google TPU等平台，也開始支援部分國家的 Sovereign AI 模型建置，顯示全球 AI 算力生態正逐步朝多元化發展。

Counterpoint Research指出，Sovereign AI已不再只是建立大型語言模型，而是涵蓋 AI 晶片、超級電腦、AI 雲平台、資料中心，以及推論部署能力的完整基礎建設競賽。未來各國競爭焦點，也將逐步由「誰能打造最好的模型」，轉向「誰能建立完整且可持續運作的Sovereign AI生態系」。

模型 基礎建設 中東

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