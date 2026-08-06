傳蘋果2奈米晶片因記憶體缺貨卡住 業界看2大因素台積影響有限

市場傳蘋果2奈米晶片因記憶體缺貨卡住，引發外界憂慮對台積電（2330）的影響，不過業界看2大因素預期對台積電下半年影響有限。然而受消息干擾台積電今日股價仍走弱。

業界分析，台積電2奈米設計定案已遠超過3奈米同期，加上HPC應用已超過消費的智慧機，預期記憶體的短缺干擾主要考驗蘋果採購調度和記憶體廠的關係預期對台積影響有限。