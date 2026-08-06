東擎宣布群環科技成為 AI BOX-A395台灣商用市場獨家代理
東擎（7710）今日宣布，群環科技正式成為旗下邊緣 AI 運算平台 AI BOX-A395 台灣商用市場獨家代理商。雙方今日舉行合作啟動儀式，象徵策略合作正式展開。未來將結合東擎科技在邊緣 AI 運算平台的產品布局與研發實力，以及群環科技長期深耕企業市場的通路布局與市場推廣經驗，共同拓展台灣商用 AI 應用市場，協助企業加速導入地端 AI 與邊緣 AI 解決方案。
隨著生成式 AI 與大型語言模型（LLM）應用快速發展，企業對高效能、安全且具彈性部署能力的 AI 運算平台需求持續提升。東擎科技推出的 AI BOX-A395，專為企業 AI 推論、本地大型語言模型（LLM）部署及邊緣運算應用而設計，結合群環科技深耕商用市場的通路網絡與推廣能力，將加速台灣各產業導入新世代 AI 解決方案，推動企業智慧化轉型。
AI BOX-A395 迷你 AI 工作站搭載最新 AMD Ryzen AI Max+ 395 處理器，整合高效能 CPU、GPU 與 NPU 三大運算架構，提供高達 126 TOPS 的 AI 運算效能，並支援最高 128GB LPDDR5x-8000 統一記憶體，可滿足企業對邊緣 AI 運算與地端 AI 應用日益增加的需求。憑藉精巧設計、高密度運算能力及完整 I/O 擴充介面，AI BOX-A395 能在有限空間內提供高效能 AI 運算平台，協助企業實現即時資料分析、安全運算與彈性部署。
AI BOX-A395 可廣泛應用於企業 AI 推論、本地大型語言模型（LLM）部署及 AI 應用開發等多元商用場景，結合群環科技深耕商用市場的通路布局與推廣能力，將進一步擴大產品在台灣市場的覆蓋與應用發展，協助企業加速導入 AI 創新應用。
東擎科技董事長李俊瑩表示：「隨著生成式 AI、邊緣 AI 與大型語言模型（LLM）應用快速發展，企業對於高效能、可靠且具備彈性部署能力的 AI 運算平台需求持續提升。東擎科技持續投入邊緣 AI運算平台的研發，致力於提供符合企業實際應用需求的 AI 解決方案。此次攜手群環科技成為 AI BOX-A395 台灣商用市場獨家代理商，將結合東擎科技在 AI 運算平台的產品技術優勢，以及群環科技深耕企業市場的通路布局與市場推廣能力，共同拓展 AI BOX-A395 的商用應用機會。透過雙方合作，將協助更多企業接觸新世代 AI 運算平台，加速 AI 應用於各產業場景的推廣與落地。」
群環科技董事長杜書全表示：「隨著生成式 AI 與邊緣 AI 應用快速發展，企業市場對高效能、易部署的 AI 運算平台需求持續提升。此次成為東擎科技 AI BOX-A395 台灣商用市場獨家代理商，代表雙方對 AI 應用市場發展方向的高度共識，也展現群環科技持續拓展新世代運算產品布局的策略方向。憑藉多年深耕企業市場所建立的通路網絡、行銷推廣經驗與客戶服務能力，群環科技將協助 AI BOX-A395 擴大市場覆蓋範圍，讓更多企業與產業用戶接觸高效能邊緣 AI 運算解決方案。未來，群環科技將攜手東擎科技及合作夥伴，積極推動 AI BOX-A395 在台灣商用市場的應用發展，開啟更多智慧化應用機會。」
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