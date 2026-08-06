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利基型電源廠博大7月營收突破2億大關 創單月新高

經濟日報／ 記者劉芳妙/台北即時報導

博大科技（8109）受惠工業、鐵道及醫療等三大核心應用領域拉貨力道強勁，7 月合併營收衝上2億 1,159 萬元，月增9.8%，年增45.35%，一舉刷新歷史新高紀錄；累計前七個月營收12.36億元，強勢成長26.9%。

展望後市，博大表示，隨主要客戶訂單維持高檔，本季營收維持強勢升溫格局，全年業績樂觀可期。

博大表示，公司長期深耕利基型專業電源供應器領域，憑藉高度客製化能力、產品高穩定度與完整的國際認證，建立起堅實的技術壁壘。今年以來，全球工業自動化轉型、鐵道基礎建設升級及醫療設備需求穩定升溫，推升工業、鐵道與醫療三大產業客戶需求同步爆發，成為帶動7月營收寫下歷史新高的關鍵主因。

營收 鐵道 格局

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