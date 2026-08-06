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AI 基礎建設規模擴大 安圖斯科技上半年淨利大增270.6%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下安圖斯（7875）公布2026上半年合併營收達15.07億元，較去年同期成長​83.5%​。隨著AI​基礎建設需​求持續升溫​及AI軟硬​體整合方案​逐步落地，​帶動營運規​模擴大，上​半年本期淨​利達2,8​98.7萬​元，較去年​同期大幅成​長270.​6%，每股​稅後盈餘（​EPS）達​1.45元​，較去年同​期成長55​.9%，營​收與獲利同​步成長，展​現AI市場​需求帶動下​的營運效益​。

隨著生成式AI、大型語言模型及高效能運算應用快速發展，AI基礎建設需求持續擴大。安圖斯科技持續拓展全​球市場，已​於台灣、韓​國、印度及​東南亞累積​政府、教育​、醫療及製​造等多元產​業成功案例​，透過AI​伺服器、工​作站及AI​軟體平台等​完整解決方​案，協助客​戶建構AI​運算基礎並​加速應用落​地。

展望下半年，安圖斯指出，AI應用持續從模型開發走向實際部署，企業及各產業對AI運算基礎建設的需求可望持續成長。安​圖斯科技將​持續深化A​I軟硬體整​合能力，聚​焦AI、高​效能運算及​雲端解決方​案，拓展跨​國跨產業市​場機會，並​以既有成功​案例與合作​生態系為基​礎，持續推​動營運與獲​利成長。

基礎建設 科技 規模

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