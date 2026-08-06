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AI 基礎建設規模擴大 安圖斯科技上半年淨利大增270.6%
宏碁（2353）集團旗下安圖斯（7875）公布2026上半年合併營收達15.07億元，較去年同期成長83.5%。隨著AI基礎建設需求持續升溫及AI軟硬體整合方案逐步落地，帶動營運規模擴大，上半年本期淨利達2,898.7萬元，較去年同期大幅成長270.6%，每股稅後盈餘（EPS）達1.45元，較去年同期成長55.9%，營收與獲利同步成長，展現AI市場需求帶動下的營運效益。
隨著生成式AI、大型語言模型及高效能運算應用快速發展，AI基礎建設需求持續擴大。安圖斯科技持續拓展全球市場，已於台灣、韓國、印度及東南亞累積政府、教育、醫療及製造等多元產業成功案例，透過AI伺服器、工作站及AI軟體平台等完整解決方案，協助客戶建構AI運算基礎並加速應用落地。
展望下半年，安圖斯指出，AI應用持續從模型開發走向實際部署，企業及各產業對AI運算基礎建設的需求可望持續成長。安圖斯科技將持續深化AI軟硬體整合能力，聚焦AI、高效能運算及雲端解決方案，拓展跨國跨產業市場機會，並以既有成功案例與合作生態系為基礎，持續推動營運與獲利成長。
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