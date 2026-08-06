Shield AI 攜手中科院導入 Hivemind 系統 完成自主無人機群協同驗證
美國國防科技公司Shield AI與國家中山科學研究院6日共同宣布，雙方已成功完成一場多機協同自主搜索任務的實機驗證，共出動三架中科院研製的「勁蜂三型（Mighty Hornet III）」無人機執行任務。本次成果亦促成雙方延續合作，將持續拓展Hivemind自主系統於中科院各項研發計畫的應用發展。
在Shield AI的技術支援下，中科院工程團隊僅三個月內自主開發多套AI飛控無人系統（AI Pilot），並成功導入三架勁蜂三型無人機。展示過程中，Hivemind平台自主完成無人機起飛與多機協同調度，執行大範圍搜索任務，同時避開指定禁飛區。三架無人機均依指派執行各自搜索區域，互相保持通訊聯繫，其中一架無人機於部分禁飛區周邊執行搜索任務。任務結束後，Hivemind亦自主完成勁蜂三型的降落程序。
Shield AI總裁暨共同創辦人曾國光（Brandon Tseng）表示：「自主化技術是讓無人機在戰場上真正發揮戰力的關鍵，因為你可以量產一千萬架無人機，卻無法訓練出一千萬名無人機操作員。而Hivemind所具備的多機自主協同能力，使自主化技術成為現代國防戰力倍增器之一。」協助台灣自主研發AI自主飛控能力，將大幅提升台灣國防量能，Shield AI將持續攜手與中科院等夥伴，為台灣打造強化嚇阻所需的任務自主能力。
Shield AI今年2月首度與中科院簽署合作，將Hivemind整合至中科院智慧型無人系統，涵蓋軟體開發與實地部署。合約期間，中科院工程師與Shield AI派駐工程師密切合作，透過實作訓練，學習獨立操作與運用Hivemind所支援的自主化能力。本次成功展示也象徵中科院原合約順利完成，並促成雙方大幅擴大合約規模。
國家中山科學研究院院長李世強表示，在Shield AI協助下，中科院在不到三個月內便熟練掌握Hivemind的操作能力。透過實作訓練、專業技術與實務指導，在有限時間內，獨立操作並運用這項技術，也讓台灣工程師對Hivemind充滿信心。
Hivemind的AI自主飛控能力賦予各式載具自主感知、決策與行動能力，無需人員介入即可獨立執行任務。Hivemind 目前已成功導入超過30種不同平台，包括F-16 戰機、噴射動力無人機、直升機、無人艇及地面載具等。中科院自主研發的勁蜂三型為台灣首款X型翼高機動無人機，屬第二類（Group 2）無人載具，機體採 3D 列印模組化設計，具備快速、低成本量產優勢。勁蜂三型結合多旋翼平台垂直起降的優勢，以及定翼機高速巡航能力，起降過程均無需任何地面輔助設備。
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