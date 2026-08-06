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謝明修：量子電腦與 AI 協同合作 才是最佳解

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

鴻海（2317）研究院量子計算研究所所長謝明修昨日於量子論壇上發表演講，謝明修表示，當前量子電腦最可行的出路，並非是直接取代現有電腦及AI伺服器等完整生態系，而是透過分工、協同合作，加快解決人類所遇到難題的速度。一共可分為三大方向：AI for Quantum、Quantum for AI以及Quantum + HPC。

首先AI for Quantum 便是透過AI的強大算力，協助推演量子電腦的發展，加快其落地速度；而Quantum for AI則是反過來，透過量子運算的特性，簡化AI在運行複雜模型時所需的參數；而最後的Quantum + HPC，也就是量子運算與高效能運算的協作，透過兩者特性的結合，能夠大大加快任務處理速度。

這或許就是鴻海、廣達（2382）、緯創（3231）等大型ODM率先投入量子電腦研發的原因之一，這些大廠本就是AI伺服器的主要供應商，未來在量子電腦成功問世後，能夠更快、更有效率地將兩者整合在一起，形成新的運算系統。

量子電腦 量子計算 算力

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