AI 算力競賽轉向系統整合 SEMICON Taiwan 聚焦 ASIC、HBM 與矽光子
SEMI 6日表示，9月登場的SEMICON Taiwan 2026將鎖定ASIC、高頻寬記憶體（HBM）及矽光子三大關鍵技術，其中矽光子國際論壇更將集結Cisco、Marvell、台積電、Lumentum、日月光、聯電及Lightmatter等全球業者，共同探討下一代AI資料中心的高速互連架構。
SEMI指出，前沿AI模型訓練所需算力每年成長4至5倍，產業競爭已由過去單一晶片的效能比拚，轉向運算設計、記憶體與資料傳輸協同突破的系統整合工程。SEMICON Taiwan 2026也將分別透過AI半導體技術特區、記憶體高峰論壇及矽光子專區，串聯下一代AI運算架構的三大核心環節。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，現今AI系統的資料搬移能耗甚至可能超過運算本身，效能瓶頸已不再侷限於單一晶片。如何把運算、記憶體與資料傳輸納入同一套架構協同設計，將是突破功耗限制的關鍵，也需要晶片設計、製造、封裝及系統業者跨領域合作。
在晶片設計端，全球雲端服務供應商（CSP）持續加碼自研晶片，針對特定工作負載打造的客製化ASIC，正成為提升AI運算效率的重要選項。集邦預估，2026年全球AI伺服器出貨量將年增逾28%，其中採用ASIC的AI伺服器占比可望達27.8%，創2023年以來新高，成長速度也將超越以GPU為基礎的系統。
記憶體則由過去的標準化元件，進一步成為AI系統架構的核心資產。SEMI最新報告顯示，受到GPU及其他AI加速器對HBM、DDR5需求帶動，2026年全球300毫米記憶體設備投資將首度突破500億美元，年增29%。9月1日登場的記憶體高峰論壇，將聚焦HBM4、CXL、AI SSD、運算型儲存、記憶體內運算及MRAM等次世代技術。
在高速互連方面，隨著AI叢集從單一機櫃擴大至跨機櫃部署，傳統銅導線逐漸面臨頻寬、功耗與傳輸距離限制，資料中心因而加速朝矽光子及光互連架構演進。本屆矽光子專區與國際論壇將涵蓋晶粒對晶粒（Die-to-Die）、共同封裝光學（CPO）到機櫃對機櫃（Rack-to-Rack）的高速光互連技術，並深入討論異質整合、量產製造、測試驗證及全球供應鏈合作，推動矽光子由技術研發走向大規模部署。
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