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全球雷射持續供不應求 光通訊廠持續擴充產能
近日全球股市反彈，光通訊再度成為盤面主角，市場認同光模組將會成為AI新瓶頸，尤其是雷射光源，即便大廠持續擴充產能，仍是供不應求。市場看好雷射供應鏈後市發展，股價因此領先強彈，聯亞（3081）距離低點已大漲逾50%，興櫃新兵威世波股價則接近翻倍。
Lumentum首席執行官Michael Hurlston日前指出，磷化銦的短缺程度將超過當前記憶體市場所經歷的危機，即便Lumentum 和Coherent 兩大巨頭加在一起，也無法滿足輝達和其他客戶的需求。因此各家廠商皆積極擴廠，聯亞估計，擴產進度順利的話，明年底的產能將會較今年底再翻一倍。而威世波則同樣在布局雷射事業，預計中壢新廠將於第4季啟用並投產，用來進行高功率CW Laser的封裝。
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