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創見董事長束崇萬再獲 2026「台灣企業領袖100強」肯定

經濟日報／ 記者徐睦鈞／即時報導
創見資訊董事長束崇萬（右）再度獲選2026台灣企業領袖100強獎，與貿協董事長黃志芳頒獎合照。照片提供／創見資訊
創見資訊董事長束崇萬（右）再度獲選2026台灣企業領袖100強獎，與貿協董事長黃志芳頒獎合照。照片提供／創見資訊

《哈佛商業評論》全球繁體中文版5日公布「2026台灣企業領袖100強」榜單，創見資訊董事長束崇萬再度獲選，彰顯其帶領企業穩健成長、推動創新轉型及落實永續經營的卓越成果。此次入榜不僅肯定束崇萬的領導績效，也反映創見在全球記憶體與儲存市場的地位及品牌實力。

「台灣企業領袖100強」調查自2016年創辦，每兩年舉行一次，今年邁入第六屆。該調查以企業領導者為評選對象，著重企業的中長期經營表現，並綜合考量財務績效、股東價值及ESG成果，遴選出引領台灣企業成長、創造永續價值的優秀領袖。

創見資訊成立於1989年，在束崇萬領導下，深耕全球市場，並以穩健的品牌策略、深厚的研發實力及完善的國際布局，推動企業長遠發展。2026年上半年營收創下歷史新高，展現創見面對市場變化的營運韌性與穩健經營成果。因應AI、邊緣運算、智慧製造及工業自動化等應用快速發展，創見積極布局企業級儲存產品、嵌入式鏡頭模組及AI視覺解決方案，持續拓展高階應用市場，強化未來成長動能。

在品牌經營與永續實踐方面，創見已連續19年獲選為「台灣最佳國際品牌」，並第21度榮獲「台灣精品獎」，彰顯產品研發實力與品牌價值。公司亦致力於節能減碳、責任供應鏈、人才培育、職場健康安全及公司治理，並長期投入青少年體育發展與公益活動，連續十二年獲頒「運動推手獎」，114年度更同時榮獲「銅質獎」及「長期贊助獎」。未來，創見將深化永續治理與公益參與，為客戶、員工、股東及社會帶來長遠的正向影響。

束崇萬今年再度入選「台灣企業領袖100強」，亦代表著創見全體同仁共同努力的成果。面對全球產業快速變化，創見將秉持穩健經營理念，深化核心技術、加速產品創新，掌握AI及高階儲存市場的發展契機，同時落實企業永續與社會責任，提升企業競爭力，創造長期價值。

創見 董事長 記憶體

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