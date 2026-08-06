中際旭創等出貨恐受制 FCC 管制干擾PCB？業界最新看法
PCB產值大成長的動力之一在於光通訊，不過，近期媒體報導大廠中際旭創等出貨恐受制後續美國聯邦通訊委員會（FCC）研擬的管制，讓外界憂心恐干擾PCB供應鏈如臻鼎、欣興、華通等相關光模組出貨應用，業界最新分析指出，從出貨端來看中國大陸以外廠區的出貨預期相對不受影響，實際仍看後續草案規畫情況與市場發展。另外研究機構也認為現階段不宜解讀為中國光模組已遭全面禁用。
根據TrendForce估計，2026年中國光模組廠商約占全球代工製造產能56%，其中以中際旭創、新易盛、劍橋科技等北美外銷型廠商為主的產能，合計占全球約46%。
關於媒體報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）正研擬草案，擬透過「受保護清單」（Covered List）機制，限制中國製造之新型號光收發模組（optical transceiver）進口。
TrendForce觀察，由於相關草案尚未正式公開，對於「新型號」的技術範圍、「中國廠商」的認定方式（依企業國籍、清單列名或製造地），以及是否設有過渡緩衝期，均仍待最終條文確認。
TrendForce認為現階段不宜解讀為中國光模組已遭全面禁用。短期內美國客戶難以排除中國製造，但長期而言在政策壓力下，美國資料中心業者將會增加中國以外的代工廠商，以及透過新型的半導體光互連技術來降低中國代工產能壟斷的風險。
全球的AI資料中心光互連仍高度仰賴中國的模組製造、封裝與測試能力；若美國政府的禁令一次涵蓋廣泛企業與產品，短期替代產能、客戶驗證與料號轉換速度恐難同步，供貨週期與成本壓力均可能上升，甚至導致AI資料中心的建置放緩，導致全球的AI相關零組件供應斷鏈。
因此目前AI資料中心的光互連其實非常仰賴中國廠商的製造能力，加上光收發模組所需的雷射光源目前仍高度仰賴磷化銦（InP）基板與磊晶產能，短期內AI資料中心的光互連難以輕易與中國製造脫鉤。若中國政府反制，收緊磷化銦晶圓、雷射磊晶片等上游關鍵物料的出口，恐使短期供需缺口進一步擴大。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Galaxy Z Fold8 Ultra開箱！摺痕退散、多工效能 同時爽玩Pokemon GO、Pikmin Bloom
📢Sony 1000X THE COLLEXION耳機開箱！工地實測降噪效果 空間音訊秒置身電影院
📢電商平台買「全新庫存機」踩雷！電池循環44次還帶維修紀錄 網揭無良賣家手法
📢 Apple Pay、信用卡搭北捷「只扣1元」是沒刷到嗎？官方曝扣款規則秒懂
📢國家級「行動斷網」演習完整指引！NCC揭3重點：勿用手機處理重要工作
📢 LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。