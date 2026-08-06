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中際旭創等出貨恐受制 FCC 管制干擾PCB？業界最新看法

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB產值大成長的動力之一在於光通訊，不過，近期媒體報導大廠中際旭創等出貨恐受制後續美國聯邦通訊委員會（FCC）研擬的管制，讓外界憂心恐干擾PCB供應鏈如臻鼎、欣興、華通等相關光模組出貨應用，業界最新分析指出，從出貨端來看中國大陸以外廠區的出貨預期相對不受影響，實際仍看後續草案規畫情況與市場發展。另外研究機構也認為現階段不宜解讀為中國光模組已遭全面禁用。

根據TrendForce估計，2026年中國光模組廠商約占全球代工製造產能56%，其中以中際旭創、新易盛、劍橋科技等北美外銷型廠商為主的產能，合計占全球約46%。

關於媒體報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）正研擬草案，擬透過「受保護清單」（Covered List）機制，限制中國製造之新型號光收發模組（optical transceiver）進口。

TrendForce觀察，由於相關草案尚未正式公開，對於「新型號」的技術範圍、「中國廠商」的認定方式（依企業國籍、清單列名或製造地），以及是否設有過渡緩衝期，均仍待最終條文確認。

TrendForce認為現階段不宜解讀為中國光模組已遭全面禁用。短期內美國客戶難以排除中國製造，但長期而言在政策壓力下，美國資料中心業者將會增加中國以外的代工廠商，以及透過新型的半導體光互連技術來降低中國代工產能壟斷的風險。

全球的AI資料中心光互連仍高度仰賴中國的模組製造、封裝與測試能力；若美國政府的禁令一次涵蓋廣泛企業與產品，短期替代產能、客戶驗證與料號轉換速度恐難同步，供貨週期與成本壓力均可能上升，甚至導致AI資料中心的建置放緩，導致全球的AI相關零組件供應斷鏈。

因此目前AI資料中心的光互連其實非常仰賴中國廠商的製造能力，加上光收發模組所需的雷射光源目前仍高度仰賴磷化銦（InP）基板與磊晶產能，短期內AI資料中心的光互連難以輕易與中國製造脫鉤。若中國政府反制，收緊磷化銦晶圓、雷射磊晶片等上游關鍵物料的出口，恐使短期供需缺口進一步擴大。

PCB 華通 臻鼎

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