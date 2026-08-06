鴻海7月績優 三利多灌頂

鴻海（2317）7月合併營收衝上9,465.1億元新高，並改寫台股上市櫃公司單月營收紀錄，本月有望叩關兆元，市場驚艷。

鴻海展現強大營運動能，外界推測，除了AI伺服器機櫃動能持續強勁外，蘋果現有iPhone 17系列與MacBook系列筆電銷售暢旺，加上Google旗艦折疊機Pixel 11 Pro Fold開始拉貨的新機效應，都是帶動鴻海營收創新高的關鍵助力。

過去鴻海營收開始強勢表態，都要等到蘋果在每年發表新款iPhone之後，9月起才會大幅增長，今年罕見提前在7月淡季就刷新單月營收紀錄，可見目前iPhone 17系列雖然進入產品銷售的尾聲，但卻也賣得嘎嘎叫。

同時，Google新款折疊機Pixel 11 Pro Fold首支預告片已經正式曝光，外傳搭載8吋摺疊螢幕，採用Tensor G6處理器，售價將從1,899美元起跳。

這款由鴻海操刀的折疊機為今年折疊機市場行情率先暖身。

觀察鴻海7月的「消費智能產品類別」與「電腦終端產品類別」，年對年都出現強勁成長，主要受惠於拉貨動能及出貨價格提高，可以說價量齊揚。

外界推測，鴻海是蘋果最大供應商，也是iPhone與MacBook系列筆電最大供應商，近期受到記憶體價格狂飆的影響，導致蘋果產品出貨單價飆升，挹注鴻海營收隨之上揚。

外界預期，AI機櫃與iPhone將是推動鴻海下半年業績成長兩大動能，這兩大新品出貨量及產品均價（ASP）走高，有望挹注鴻海未來營收與毛利率表現。