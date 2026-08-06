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大立光擴CPO賽道 台中大獵地

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

外界高度關注大立光（3008）在共同封裝（CPO）新事業進展。近期大立光獵地一波接一波，一個月內三度購進台中新地，外界預期，由於目前大立光產能已滿，因應新業務發展，後續還會持續擴大在台中獵地。

大立光近一個月來，已合計斥資約25.68億元在台中三度購地，大立光表示，除了整合廠區外，主要因應未來需求預先準備。

林恩平日前證實，已有一家光纖陣列量產訂單，7月送樣給客戶，客戶將以最快速度認證，大立光預期本季底完成自動化試產線架設，最快明年中量產貢獻營收。針對FA新訂單，林恩平說，目前為一排的設計，大立光的優勢在於自動化及高精度，客戶選擇大立光，除了看重自動化技術外，也因此容易找到問題，目前檢測機台均由大立光自行開發。

CPO 台中 大立光

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