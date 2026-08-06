聽新聞
0:00 / 0:00
南亞科三營運面向 同步推進
南亞科（2408）昨（5）日宣布調高今年資本支出與四年總金額上限3,466億元大投資之餘，也有多項營運新規劃，涵蓋資金配置、投資管理及產能規劃等三大面向。
資金配置方面，南亞科董事會核准以現金增資百分之百持有的子公司南亞科技國際有限公司21億美元（約新台幣680億元），主要用於優化海外資金配置及財務結構，並降低美元對新台幣匯率波動對整體營運及財務報表的影響。
業界認為，透過海外子公司進行資金調度，有助南亞科提升資金運用效率，因應全球營運及投資需求。
南亞科將處分轉投資補丁科技普通股71.5萬股，每股轉讓價格不低於545元，主要配合補丁科技登錄興櫃規劃，轉讓部分持股予輔導券商，預估可認列處分利益約3.6億元，完成交易後，南亞科仍將持有補丁科技2,049萬6,840股，持股比重約33.96%，仍為重要股東。
至於產能規劃，南亞科董事會授權董事長或總經理於核准額度內，辦理晶圓測試廠房投標相關事宜，以掌握市場時效及營運機會。南亞科表示，目前並無標的，後續若確認相關交易，將依主管機關規定辦理公告，確保資訊揭露透明。南亞科強調，此次董事會多項決議，除展現公司持續精進財務管理及資金運用效率外，也同步透過投資布局及營運規劃，提升企業整體競爭力。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Galaxy Z Fold8 Ultra開箱！摺痕退散、多工效能 同時爽玩Pokemon GO、Pikmin Bloom
📢Sony 1000X THE COLLEXION耳機開箱！工地實測降噪效果 空間音訊秒置身電影院
📢電商平台買「全新庫存機」踩雷！電池循環44次還帶維修紀錄 網揭無良賣家手法
📢 Apple Pay、信用卡搭北捷「只扣1元」是沒刷到嗎？官方曝扣款規則秒懂
📢國家級「行動斷網」演習完整指引！NCC揭3重點：勿用手機處理重要工作
📢 LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。