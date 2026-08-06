南亞科三營運面向 同步推進

南亞科（2408）昨（5）日宣布調高今年資本支出與四年總金額上限3,466億元大投資之餘，也有多項營運新規劃，涵蓋資金配置、投資管理及產能規劃等三大面向。

資金配置方面，南亞科董事會核准以現金增資百分之百持有的子公司南亞科技國際有限公司21億美元（約新台幣680億元），主要用於優化海外資金配置及財務結構，並降低美元對新台幣匯率波動對整體營運及財務報表的影響。

業界認為，透過海外子公司進行資金調度，有助南亞科提升資金運用效率，因應全球營運及投資需求。

南亞科將處分轉投資補丁科技普通股71.5萬股，每股轉讓價格不低於545元，主要配合補丁科技登錄興櫃規劃，轉讓部分持股予輔導券商，預估可認列處分利益約3.6億元，完成交易後，南亞科仍將持有補丁科技2,049萬6,840股，持股比重約33.96%，仍為重要股東。

至於產能規劃，南亞科董事會授權董事長或總經理於核准額度內，辦理晶圓測試廠房投標相關事宜，以掌握市場時效及營運機會。南亞科表示，目前並無標的，後續若確認相關交易，將依主管機關規定辦理公告，確保資訊揭露透明。南亞科強調，此次董事會多項決議，除展現公司持續精進財務管理及資金運用效率外，也同步透過投資布局及營運規劃，提升企業整體競爭力。