南亞科DRAM大投資！5A新廠上限3,466億元 衝刺先進製程競賽

台塑集團旗下DRAM廠南亞科（2408）昨（5）日宣布，調高今年資本支出至697億元，調幅34%，並將在今年起至2029年的四年內，投資5A新廠上限3,466億元，不僅是南亞科歷來最大手筆投資，也是台灣DRAM業近20年來最大單一投資案。

業界分析，南亞科向來秉持台塑集團穩健經營策略，此次啟動公司史上最大手筆投資案，凸顯這波記憶體缺貨大漲價狂潮還會延續，且「訂單是真的」，也是南亞科看好AI時代DRAM需求長期成長的重要訊號，並象徵該公司加入業界新一輪擴產與先進製程競賽。

南亞科說明，董事會決議將今年資本支出由原訂520億元提高至697億元，調幅約34%，主要因應5A新廠加速建置，須提前支付部分設備預付款，相關資金並將投入10奈米級製程技術、5A新廠建置、研發及一般性資本支出。

至於5A新廠預計四年內投入3,466億元，目標將第一階段月投片產能提升至3萬5,900片，並導入極紫外光（EUV）曝光設備，作為下一世代DRAM製程的重要生產基地。

談到相關資金的來源，南亞科透露，將透過自有資金、銀行借款或其他籌資方式。

南亞科指出，5A新廠最大規劃產能約為每月投片4.5萬片晶圓，整體投資金額預估高達約160億美元，未來將陸續導入1B、1C、1D及1E等先進10奈米級DRAM製程。

南亞科規劃，5A新廠預計2027年下半年開始投片，2028年月產能將達3萬片，2029年提升至3萬5,900片，逐步邁向完整產能規模。

回顧台灣DRAM業發展史，上一波最具代表性的超大型投資，可追溯至2006年底。當時力晶與日本DRAM大廠爾必達（Elpida）合資成立瑞晶電子，規劃五年投入約4,500億元，在台中后里興建四座12吋晶圓廠，總月產能上看24萬片，可說是全球記憶體最榮景的時代。

如今，AI重新改寫記憶體產業版圖，歷經多年景氣循環、產業整併及技術競賽後，南亞科祭出逾3,400億元長期投資，凸顯台灣DRAM產業已進入新一波資本競賽。

業界認為，包括5A新廠逐步建置、EUV設備陸續到位，以及10奈米級製程持續推進，南亞科能否藉由AI帶動的新需求擴大市占、縮短與國際大廠差距，將成為未來數年市場關注的焦點。