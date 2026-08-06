TV產品需求動能逐漸回溫 面板雙虎迎接旺季商機

面板市場迎來好消息，集邦科技（TrendForce） 昨（5）日發布最新報價預測，看好電視面板8月需求動能逐漸回溫，品牌客戶經歷第2季末調整後，開始為年底旺季備貨衝刺，IT面板價格也穩健。業界認為，這將為友達（2409）、群創（3481）營造有利的大環境，準備大咬旺季商機。

集邦科技研究副總范博毓表示，電視面板8月需求轉強，價格跌幅明顯收斂。主要品牌客戶為達成年度出貨目標並擴大市占率，開始針對年底旺季增強備貨動能。

品牌廠先前在第2季進行採購調節，以此作為籌碼與面板廠協商取得優惠，隨後才逐步加強第3季採購。

集邦分析，對面板廠而言，隨著第3季需求動能增溫，檯面價格的讓步空間已逐步縮小。

觀察8月電視面板價格走勢，預計32吋至75吋面板將僅下跌1美元，跌幅開始收斂。

IT面板方面，范博毓指出，監視器面板8月需求預估較7月小幅增強，但整體第3季需求預計仍較第2季下滑約6%。

儘管需求放緩，但由於面板相關零組件成本壓力仍高，面板廠不願輕易降價。在買賣雙方達成共識的情況下，品牌客戶也理解面板廠面臨的壓力，並未增強砍價力道，雙方想法偏向持穩。因此，預估8月監視器面板價格持平。

他說，筆電面板需求8月未見明顯起色，持續處於低檔水準。雖然品牌客戶對第3季整機出貨態度積極，但因前一季零組件採購較多，加上下半年庫存控管轉趨嚴謹，目前對面板採購暫無積極增強的計畫。

即使需求疲弱，面板廠在零組件成本居高不下的壓力下，依然維持價格底線，不願多作讓步。品牌客戶認知到此點，也未過度要求降價。因此，預估8月筆電面板價格將同樣持穩。