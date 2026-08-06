TV產品需求動能逐漸回溫 面板雙虎迎接旺季商機

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

面板市場迎來好消息，集邦科技（TrendForce） 昨（5）日發布最新報價預測，看好電視面板8月需求動能逐漸回溫，品牌客戶經歷第2季末調整後，開始為年底旺季備貨衝刺，IT面板價格也穩健。業界認為，這將為友達（2409）、群創（3481）營造有利的大環境，準備大咬旺季商機。

集邦科技研究副總范博毓表示，電視面板8月需求轉強，價格跌幅明顯收斂。主要品牌客戶為達成年度出貨目標並擴大市占率，開始針對年底旺季增強備貨動能。

品牌廠先前在第2季進行採購調節，以此作為籌碼與面板廠協商取得優惠，隨後才逐步加強第3季採購。

集邦分析，對面板廠而言，隨著第3季需求動能增溫，檯面價格的讓步空間已逐步縮小。

觀察8月電視面板價格走勢，預計32吋至75吋面板將僅下跌1美元，跌幅開始收斂。

IT面板方面，范博毓指出，監視器面板8月需求預估較7月小幅增強，但整體第3季需求預計仍較第2季下滑約6%。

儘管需求放緩，但由於面板相關零組件成本壓力仍高，面板廠不願輕易降價。在買賣雙方達成共識的情況下，品牌客戶也理解面板廠面臨的壓力，並未增強砍價力道，雙方想法偏向持穩。因此，預估8月監視器面板價格持平。

他說，筆電面板需求8月未見明顯起色，持續處於低檔水準。雖然品牌客戶對第3季整機出貨態度積極，但因前一季零組件採購較多，加上下半年庫存控管轉趨嚴謹，目前對面板採購暫無積極增強的計畫。

即使需求疲弱，面板廠在零組件成本居高不下的壓力下，依然維持價格底線，不願多作讓步。品牌客戶認知到此點，也未過度要求降價。因此，預估8月筆電面板價格將同樣持穩。

面板雙虎 電視面板 友達

延伸閱讀

聯電：AI需求未見放緩跡象 預期Q3晶圓出貨高個位數成長

力積電拚年年獲利、年年配息 總座朱憲國喊「三個不變」

凌華接單穩定 下半年雙位數成長、擬擴大美國布局

聯寶營收／7月達4,888萬元 創歷年同期次高

相關新聞

南亞科DRAM大投資！5A新廠上限3,466億元 衝刺先進製程競賽

台塑集團旗下DRAM廠南亞科昨（5）日宣布，調高今年資本支出至697億元，調幅34%，並將在今年起至2029年的四年內，投資5A新廠上限3,466億元，不僅是南亞科歷來最大手筆投資，也是台灣DRAM業近20年來最大單一投資案。

SpaceX全面導入輝達晶片！馬斯克按讚產品效能 帶旺台積、鴻海、緯創

SpaceX執行長馬斯克4日於財報會議力讚輝達最新Vera Rubin晶片效能，並宣布未來SpaceX將全面採用輝達晶片，同時加快算力建置，與微軟、Google等全球一線雲端大廠比拚。

超微財報出色 展望不夠好…本季目標未達市場期待高標

超微（AMD）公布最新財報，第2季業績高於市場預期，超微董事長暨執行長蘇姿丰更釋出明年資料中心相關營收成長將超過一倍看法。

新代上半年賺逾四股本

全球智慧製造解決方案廠商新代昨（5）日公告第2季財報，受惠AI帶動智慧製造需求升溫，單季稅後純益18.95億元、年增2.17倍，每股純益27.95元，營收與獲利同步改寫歷史新高；累計上半年稅後純益29.69億元，每股純益42.53元。

TV產品需求動能逐漸回溫 面板雙虎迎接旺季商機

面板市場迎來好消息，集邦科技（TrendForce） 昨（5）日發布最新報價預測，看好電視面板8月需求動能逐漸回溫，品牌客戶經歷第2季末調整後，開始為年底旺季備貨衝刺，IT面板價格也穩健。業界認為，這將為友達、群創營造有利的大環境，準備大咬旺季商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。