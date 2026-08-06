超微財報出色 展望不夠好…本季目標未達市場期待高標

超微（AMD）公布最新財報，第2季業績高於市場預期，超微董事長暨執行長蘇姿丰更釋出明年資料中心相關營收成長將超過一倍看法。

不過，因超微本季財務展望未達市場期待的高標，對明年展望細節說明不多，加上SpaceX將不再採用其晶片等影響，拖累超微股價5日在美股早盤重挫逾8%。法人預期，超微後續營運成績，將牽動台灣供應鏈台積電（2330）、和碩（4938）、緯穎（6669）、仁寶（2324）、神達（3706）、健策（3653）等表現。

超微第2季營收達創紀錄的115.36億美元，季增13%、年增五成，以非美國一般公認會計原則（non-GAAP）計算，毛利率56%，年增13個百分點，淨利27.6億美元，季增22%、年增2.53倍，稀釋後每股純益1.66美元，包括營收與獲利表現都高於華爾街預估。

超微資料中心事業群第2季營收67.18億美元，優於預期，年增1.07倍，營收占比達58%，成長動能來自於對EPYC處理器與Instinct GPU的強勁需求。超微預期，資料中心相關銷售將在下半年進一步加速成長，推動更強勁的整體營收成長與持續的獲利擴張。

此外，超微第2季涵蓋PC產品線的客戶端業務營收30.6億美元，年增23%，也略高於分析師預估，成長動能來自於對Ryzen處理器的強勁需求。但其遊戲業務營收年減31%，降至7.79億美元，低於預期。

展望第3季，超微預期營收約127億至133億美元，以營收範圍的中間值計算，年增率約41%，季增率約13%。非GAAP毛利率預期約保持56%。

蘇姿丰表示，第2季營收及獲利創新高，展望下半年，隨著EPYC產品線需求加速成長、Instinct產品線部署規模持續擴大，以及Helios機櫃級解決方案開始放量，展現出強勁的成長動能。

蘇姿丰也評估下半年的伺服器CPU業務營收年增率將超過80%，並於明年再成長逾七成，明年整體資料中心相關營收將增逾一倍，但未正面回應分析師希望了解更詳細成長組成的議題，只說「我們最終的成長幅度可能會遠超過100%」，這使得分析師認為該公司提出的展望仍不夠強勁。