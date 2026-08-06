SpaceX全面導入輝達晶片！馬斯克按讚產品效能 帶旺台積、鴻海、緯創
SpaceX執行長馬斯克4日於財報會議力讚輝達最新Vera Rubin晶片效能，並宣布未來SpaceX將全面採用輝達晶片，同時加快算力建置，與微軟、Google等全球一線雲端大廠比拚。
法人認為，SpaceX全面採購輝達AI平台，台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）等相關台鏈接單持續看旺。不過，SpaceX上季資本支出年比暴增逾五倍、達184億美元，光是AI部門支出就高達158億美元，再度引發市場「鉅額投資何時回收」疑慮，導致公司6日早盤股價暴跌逾10%。
SpaceX上季財報繳出亮眼成績單，其中，AI業務營收年增247％達26億美元，主要來自雲端服務銷售挹注。SpaceX表示，上季簽署141億美元的雲端銷售合約，當中16億美元認列到上季的AI基礎設施營收。
SpaceX財務長強森並預告，未來至少兩季的資本支出維持相近水準。
SpaceX的AI業務，包括xAI、Grok、社群平台X，以及快速擴張的資料中心業務，一直是該公司最大的投資領域。該業務已透過與Anthropic、Google及Reflection AI的運算合約開始產生收入，但部分經常性收入尚未認列。
截至第2季止，SpaceX對AI的資本支出大幅增加，投入158.3億美元，高於去年同期的7.49億美元。
馬斯克在與分析師的會議中表示：「我們已決定完全採用輝達的產品，因為我們認為Vera Rubin架構是目前最棒的架構。」這番言論進一步提振市場對輝達下一代AI平台的信心，也顯示SpaceX未來的大規模AI基礎設施建設將全面採用輝達的Vera Rubin架構。
馬斯克說，SpaceX計劃在明年底前擴增運算資源到20GW，若進度延後，也希望達到15GW，將明顯高於今年底的2GW，「我們相信，我們正以比任何人更快的速度大規模建設AI運算能力，同時也正大幅提升我們的AI模型。」
據了解，馬斯克早在今年初於xAI、SpaceX合併後首次舉行的公司內部大會中就指出，xAI成立至今大約兩年半，相關AI模型生成的圖片、影片數量早已超越所有競爭對手的總和，且未來成長速度將會無人能及，顯示馬斯克目標是與全球一線CSP大廠比拚。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Galaxy Z Fold8 Ultra開箱！摺痕退散、多工效能 同時爽玩Pokemon GO、Pikmin Bloom
📢Sony 1000X THE COLLEXION耳機開箱！工地實測降噪效果 空間音訊秒置身電影院
📢電商平台買「全新庫存機」踩雷！電池循環44次還帶維修紀錄 網揭無良賣家手法
📢 Apple Pay、信用卡搭北捷「只扣1元」是沒刷到嗎？官方曝扣款規則秒懂
📢國家級「行動斷網」演習完整指引！NCC揭3重點：勿用手機處理重要工作
📢 LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。