志聖董董座梁茂生獲頒HBR台灣企業領袖100強 以人才為本推動成長

志聖（2467）董事長梁茂生5日獲頒《哈佛商業評論》「2026台灣企業領袖100強」。根據主辦單位公布資料，梁茂生任內累計股東報酬率達779%、公司市值成長972億元，年平均EPS為2.3元，ESG表現亦獲肯定，展現志聖長期穩健經營與持續轉型的成果。

2026年適逢志聖創立60周年。面對AI與高效能運算帶動的產業升級，志聖持續深化先進封裝、IC載板及PCB製程設備布局，並透過G2C+聯盟串聯產業夥伴；今年更成為NVIDIA（輝達）合作夥伴，積極推動AI、數位孿生與智慧製造技術在設備產業落地。

梁茂生於受獎時特別強調，「人」與「企業文化」是企業永續發展的重要根基，並致贈與會貴賓《向孔子學領導》一書，分享其對領導、人才培育及文化傳承的理念。

依據說明，這項榮耀不僅是對梁茂生長期經營成果的肯定，也是志聖全體同仁共同努力的成果。站在一甲子的新起點，志聖將持續以人才為本、文化為根、技術創新為動能，攜手客戶與產業夥伴掌握AI供應鏈成長契機。