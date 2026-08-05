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奧義賽博增資台灣子公司奧義智慧資本額至2億元 籌設兩家新公司

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI資安科技公司奧義賽博（7823）董事會決議通過，將其100%持股之台灣子公司奧義智慧科技（CyCarrier Technology，奧義智慧）實收資本額由500萬元提高至2億元；同步授權奧義智慧轉投資設立兩家全資子公司，初始實收資本額各規劃為1億元，合計2億元，分別作為公司後續發展「第二支箭」模型韌性AI（XecGuard／XecART）與「第三支箭」國防韌性AI（XecDefend）之營運主體。

奧義賽博表示，此舉是公司上市以來對台灣研發與營運根基最具體的一次資本投入，展現深耕台灣、壯大在地技術與人才根基的長期決心。

董事會決議，奧義智慧本次增資，將以歷年保留盈餘轉增資，餘額則由奧義賽博以分認方式入股。奧義賽博表示，充實奧義智慧之資本結構，除強化其自身財務體質外，亦為後續轉投資設立兩家新公司預作準備。

奧義賽博決議授權奧義智慧轉投資設立兩家全資子公司。奧義賽博表示，考量新業務單位與奧義智慧既有「第一支箭」業務範疇有所區隔，且有利於財務獨立管理與風險控管，兩家新公司預計分別作為公司發展「第二支箭」（模型韌性AI，涵蓋XecGuard大語言模型防火牆與XecART紅隊安全評測服務）與「第三支箭」（國防韌性AI，涵蓋XecDefend無人機偵蒐與反制系統）之營運主體，呼應公司先前於法人說明會揭露之三支箭成長策略。

奧義賽博先前針對威脅曝險管理平台（XCockpit）展開三項策略投資，分別為投資亞洲領先AI與雲端服務商萬里雲2,990萬元以拓展東南亞市場；現金增資專精紅藍隊演練的菱鏡（TRAPA Security）約3,152萬元；以及投資祺富資本旗下「貝葉前瞻資本」5,000萬元。三項投資也將和公司的策略相互呼應。

資安 增資 韌性

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