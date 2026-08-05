中華電信崙坪AIDC將加入營運 大CSP預約進駐
電信龍頭中華電信（2412）全面啟動AI商機，位於桃園崙坪AIDC將加入營運，容量將達36MW，據了解已有大CSP客戶預約，加上台中AIDC已經吸引證交所進駐，預期將形成新金融圈，將成為推升未來營運動能之一。
中華電信日前已經公布第2季每股純益1.38元，累計上半年每股純益2.68元，均超越財測高標，董事長簡志誠表示，對達成全年營運目標深具信心。
中華電信今（5）日舉行線上法說，總經理林榮賜指出，智慧手機用戶5G滲透率亦48.8%，固網寬頻1Gbps以上用戶年增61%，FIFA世足賽轉播成功，推升影視訂閱數來到全年高點。
企業客戶事業群是重要成長引擎，林榮賜指出，受大數據、資安及IDC等業務成長帶動，資通訊（ICT）營收年增32%，上半年取得資通訊業務簽約金額年增八成，已達2025年全年水準，包含AIDC專案與基礎設施，台電儲能、智慧監控以及金融機構雲端加密分持服務案。
海外佈局表現亮眼，林榮賜表示，美國及東南亞地區大型資通訊專案交付，國際電信事業群營收年增79%。德州大型AI供應鏈專案帶動美國市場營收年增1,157%，累積在手訂單超過數十億元；新加坡及越南ICT建廠專案推升東南亞市場年增100%，更同步擴展衛星及海纜相關布局，衛星營收年增14%，衛星簽約金額逾2億元。
展望未來，林榮賜表示持續推動AI長期策略，崙坪AIDC園區啟用，容量最多達36MW；證交所將進駐台中AIDC，可望吸引金融客戶陸續進駐，打造新金融生態鏈；同時持續深化連結、算力與AI三大優勢，透過IOWN投資布局，強化公司作為AI樞紐的關鍵地位。
此外，中華電信集團也全面佈局AI，林榮賜表示，集團內中華精測、中華立鼎分別鎖定AI半導體測試及AI供應鏈商機。
子公司中華資安（7765）也舉行線上法說，看好受惠AI驅動資安需求，審慎樂觀看待雙位數成長目標，上網資安用戶數提升至120多萬，加速自研資安產品成長。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Galaxy Z Fold8 Ultra開箱！摺痕退散、多工效能 同時爽玩Pokemon GO、Pikmin Bloom
📢Sony 1000X THE COLLEXION耳機開箱！工地實測降噪效果 空間音訊秒置身電影院
📢電商平台買「全新庫存機」踩雷！電池循環44次還帶維修紀錄 網揭無良賣家手法
📢 Apple Pay、信用卡搭北捷「只扣1元」是沒刷到嗎？官方曝扣款規則秒懂
📢國家級「行動斷網」演習完整指引！NCC揭3重點：勿用手機處理重要工作
📢 LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。