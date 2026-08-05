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中華電信崙坪AIDC將加入營運 大CSP預約進駐

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信龍頭中華電信（2412）全面啟動AI商機，位於桃園崙坪AIDC將加入營運，容量將達36MW，據了解已有大CSP客戶預約，加上台中AIDC已經吸引證交所進駐，預期將形成新金融圈，將成為推升未來營運動能之一。

中華電信日前已經公布第2季每股純益1.38元，累計上半年每股純益2.68元，均超越財測高標，董事長簡志誠表示，對達成全年營運目標深具信心。

中華電信今（5）日舉行線上法說，總經理林榮賜指出，智慧手機用戶5G滲透率亦48.8%，固網寬頻1Gbps以上用戶年增61%，FIFA世足賽轉播成功，推升影視訂閱數來到全年高點。

企業客戶事業群是重要成長引擎，林榮賜指出，受大數據、資安及IDC等業務成長帶動，資通訊（ICT）營收年增32%，上半年取得資通訊業務簽約金額年增八成，已達2025年全年水準，包含AIDC專案與基礎設施，台電儲能、智慧監控以及金融機構雲端加密分持服務案。

海外佈局表現亮眼，林榮賜表示，美國及東南亞地區大型資通訊專案交付，國際電信事業群營收年增79%。德州大型AI供應鏈專案帶動美國市場營收年增1,157%，累積在手訂單超過數十億元；新加坡及越南ICT建廠專案推升東南亞市場年增100%，更同步擴展衛星及海纜相關布局，衛星營收年增14%，衛星簽約金額逾2億元。

展望未來，林榮賜表示持續推動AI長期策略，崙坪AIDC園區啟用，容量最多達36MW；證交所將進駐台中AIDC，可望吸引金融客戶陸續進駐，打造新金融生態鏈；同時持續深化連結、算力與AI三大優勢，透過IOWN投資布局，強化公司作為AI樞紐的關鍵地位。

此外，中華電信集團也全面佈局AI，林榮賜表示，集團內中華精測、中華立鼎分別鎖定AI半導體測試及AI供應鏈商機。

子公司中華資安（7765）也舉行線上法說，看好受惠AI驅動資安需求，審慎樂觀看待雙位數成長目標，上網資安用戶數提升至120多萬，加速自研資安產品成長。

中華電信 營收

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