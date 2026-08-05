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經濟部助攻 工研院攜桃園打造跨域創新平台拓商機

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院首度攜手桃園市政府，聯合舉辦「BIOMED-X生醫新創媒合博覽會」與「桃園青創博覽會（tFP）」。本次展會聚焦生醫、智慧製造及綠色科技三大領域，強勢助力臺灣新創接軌全球市場，實踐「新創出海、世界進場」願景。圖／工研院提供
工研院首度攜手桃園市政府，聯合舉辦「BIOMED-X生醫新創媒合博覽會」與「桃園青創博覽會（tFP）」。本次展會聚焦生醫、智慧製造及綠色科技三大領域，強勢助力臺灣新創接軌全球市場，實踐「新創出海、世界進場」願景。圖／工研院提供

為加速臺灣新創接軌國際並拓展全球商機，在經濟部產業技術司支持下，工研院今（5）日宣布，首度攜手桃園市政府，聯合舉辦「BIOMED-X生醫新創媒合博覽會」與「桃園青創博覽會（tFP）」。本次展會聚焦生醫、智慧製造及綠色科技三大領域，匯聚逾200家新創與40家產業夥伴，並串聯國際創投資源，打造一站式創新平台，強勢助力臺灣新創接軌全球市場，實踐「新創出海、世界進場」願景。

經濟部產業技術司簡任技正戴建丞表示，在AI浪潮帶動全球產業加速重組下，科技創新已成為提升國家競爭力的關鍵。臺灣擁有半導體、資通訊及生技醫療等堅實產業基礎，未來更需透過跨域整合、國際合作及創新創業，持續培育具全球競爭力的新興產業。經濟部產業技術司將持續以科技專案為核心，串聯法人研發、產業應用、臨床驗證及國際合作資源，完善創新成果從研發、驗證到商品化的發展路徑，協助臺灣新創接軌國際市場，並打造兼具韌性與全球競爭力的創新生態系。

工研院生醫與醫材研究所所長呂瑞梅表示，生醫新創是驅動產業創新的重要活水，但從研發走向市場，往往需要跨越資金、技術驗證、法規、市場及國際鏈結等多重挑戰。為此，工研院自2023年推動「生醫創新跨域合作平台」，整合資本市場、臨床醫療體系、國內外指標企業及國際合作夥伴等資源，促進技術、資金與市場需求有效串聯。今年更首度攜手桃園市政府整合「BIOMED-X生醫新創媒合博覽會」與「桃園青創博覽會（tFP）」，進一步擴大平台的跨域合作與國際鏈結能量，並導入展前預媒合機制，依據新創團隊需求安排超過400場一對一商機媒合，協助新創精準對接產業、資金與國際市場資源，加速創新成果商品化與市場拓展，實踐「新創出海、世界進場」願景。

工研院今年同步展出五項生醫創新技術，涵蓋AI藥物研發、再生醫療、生物製程及智慧製造等領域，包括「標靶預測×分子設計雙平台」、「複合再生韌帶技術」、「自動化胞外體(外泌體)濃縮純化技術與系統」、「緩解乾眼症草本複方」，以及「複雜藥品連續製程自動化開發－微球微流體智慧製造」。其中，「標靶預測×分子設計雙平台」運用AI與數位技術提升新藥研發效率；「自動化胞外體(外泌體)濃縮純化技術與系統」則可將傳統約12小時的製程縮短至2小時內，並透過自動化控制提升製程穩定性，展現工研院協助產業提升研發效率、加速技術商品化的成果。五項技術也展現工研院從新藥開發、再生醫療到智慧製造的完整研發能量，提供國內外企業與投資人深入了解創新技術及商品化成果的重要機會。

展會中不僅有豐富的技術展示，亦規劃多場跨域論壇，聚焦 AI、生醫創新及國際創業趨勢，並特別邀集鴻海科技集團、資誠（PwC）、美國 UC Davis Health、加拿大駐台北貿易辦事處、泰國 Mahidol University 及日本 ANCHOR KOBE 等跨國產學研代表。期盼透過探討智慧製造與綠色科技等全球趨勢，促進跨國合作與投資鏈結，協助臺灣新創掌握市場脈動、拓展全球商機。同時，為了發掘具備國際潛力的耀眼新星，今年展會同步舉辦總獎金達30萬元的『新創群星競賽』。競賽導入三重篩選機制，歷經資格審查、淘金競賽與決選，從近 200 組團隊中嚴選出各領域優勝者。勝出團隊不僅可獲得獎金，更將接受工研院專家、創投與產業領袖的策略輔導，並藉由鏈結國際資源與全球市場，全方位提升新創的技術與商業競爭力。

BIOMED-X 繼2025年創下逾1億元商機、促成超過95場商業媒合的亮眼成績後，今年工研院首度攜手桃園市政府整合兩大展會，進一步擴大跨域交流規模，期盼透過技術展示與精準對接深化合作。此舉不僅將協助臺灣新創加速商品化、拓展全球市場，更能長遠提升臺灣在國際創新生態系中的競爭力。

工研院開發具市場競爭力、操作簡便且高度整合的全自動化胞外體純化平台，以降低胞外體研究、商售門檻，進一步強化國內生醫技術自主開發量能。圖／工研院提供
工研院開發具市場競爭力、操作簡便且高度整合的全自動化胞外體純化平台，以降低胞外體研究、商售門檻，進一步強化國內生醫技術自主開發量能。圖／工研院提供

工研院 經濟部 桃園

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